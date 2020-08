Litwa: Szef MSZ: militarne wsparcie ze strony Rosji na Białorusi byłoby "wtargnięciem"

Militarne wsparcie ze strony Rosji na Białorusi byłoby "wtargnięciem" - oświadczył w poniedziałek minister spraw zagranicznych Litwy Linas Linkeviczius. Dodał, że nie ma ku temu podstaw i "starłoby to ostatnie ślady niepodległości" Białorusi.

"Nie ma powodów do militarnego wsparcia z Rosji, ani żadnych prawnych czy innych podstaw ku temu. Stanowiłoby to wtargnięcie do kraju i starłoby ostatnie ślady jego niepodległości" - powiedział dziennikarzom szef litewskiej dyplomacji, cytowany przez agencję Reutera.

"Robiąc to, Rosja podjęłaby duże ryzyko w obliczu tego, co się dzieje na Białorusi, w obliczu społecznego poparcia. Powinna pojąć, że wtargnięcie nie byłoby uzasadnione, ani prawnie, ani moralnie, ani politycznie" - wskazał Linkeviczius.

W niedzielę Kreml oświadczył, że prezydent Rosji Władimir Putin w rozmowie z prezydentem Białorusi Alaksandrem Łukaszenką potwierdził gotowość pomocy "w rozwiązaniu problemów" w ramach poradzieckiej Organizacji Traktatu o Bezpieczeństwie Zbiorowym.

Na Białorusi trwają protesty związane z wynikami wyborów prezydenckich z 9 sierpnia. Według oficjalnych rezultatów wybory wygrał Łukaszenka, zdobywając 80,1 proc. głosów.