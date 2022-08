Litwa: Szef MSZ: możliwy regionalny blok państw UE nieprzyjmujących rosyjskich turystów

Jeśli nie uda się przekonać wszystkich krajów UE, by nie wydawały Rosjanom wiz turystycznych, to wówczas pięć krajów graniczących z Rosją mogłoby stworzyć regionalny blok i nie przyjmować rosyjskich turystów – oświadczył we wtorek szef litewskiego MSZ Gabrielius Landsbergis.

Według ministra, takie porozumienie mogłoby objąć Finlandię, Estonię, Łotwę, Litwę i Polskę. Zakaz nie dotyczyłby rosyjskich dysydentów.

"Dążymy przede wszystkim do rozwiązania europejskiego, ponieważ jest ono najbardziej zrównoważone i sprawiedliwe. Jeśli to się nie uda, nie wykluczamy możliwości poszukiwania rozwiązania regionalnego, które obejmowałoby państwa bałtyckie, Polskę i Finlandię" - powiedział Landsbergis po posiedzeniu komitetu spraw zagranicznych Sejmu Litwy.

Szef dyplomacji wskazał, że porozumienie regionalne znacznie zmniejszyłoby przepływ rosyjskich turystów, ponieważ aby dostać się drogą lądową do UE, a takich jest większość, obywatele Rosji muszą przekroczyć granicę jednego z pięciu wymienionych powyżej krajów.

Po inwazji Rosji na Ukrainę Litwa jako jeden z pierwszych krajów UE ograniczyła wydawanie nowych wiz Schengen oraz krajowych obywatelom Rosji. Podobne decyzje podjęły teraz Łotwa i Estonia, a Finlandia ograniczyła wydawanie wiz turystycznych.

Czechy, które sprawują obecnie prezydencję w UE, poinformowały, że zakaz wydawania wiz dla wszystkich obywateli Rosji mógłby uzupełnić wspólnotowe sankcje wobec Moskwy. Kwestia wiz dla Rosjan będzie omawiana w przyszłym tygodniu w Pradze podczas posiedzenia szefów MSZ państw UE.

Z Wilna Aleksandra Akińczo

