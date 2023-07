Litwa: Szef NATO: negocjacje dotyczące drogi Ukrainy do NATO trwają

Negocjacje dotyczące drogi Ukrainy do NATO trwają; jestem pewien, że wszyscy sojusznicy zgodzą się co do przedstawienia bardzo wyraźnego stanowiska - powiedział w poniedziałek w Wilnie sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg.

"Konsultacje trwają i dziś jeszcze odbywać się będą spotkania" - powiedział Stoltenberg podczas konferencji prasowej zorganizowanej w Wilnie przed rozpoczynającym się we wtorek szczytem NATO.

"W sprawie Ukrainy nie podjęto jeszcze żadnej ostatecznej decyzji, jestem jednak pewien, że podczas szczytu zaprezentujemy jedność i (ogłosimy) silny komunikat w tej sprawie" - dodał sekretarz generalny sojuszu.

Stoltenberg powtórzył, że obecnie negocjowane są wieloletni program pomocy dla Ukrainy w celu zapewnienia pełnej interoperacyjności sił ukraińskich i NATO, powołanie Rady NATO-Ukraina oraz usunięcie wymogu przedstawienia planu działań na rzecz członkostwa (MAP).

"Usunięcie MAP skróciłoby proces z dwu do jednoetapowego" - wskazał szef NATO.

Prezydent Litwy Gitanas Nauseda, biorący razem z Stoltenbergiem udział w konferencji, powiedział, że wycofanie MAP "byłoby ważną zmianą w pozytywnym sensie i z pewnością skróciłoby drogę Ukrainy do członkostwa w NATO".

Z Wilna Jakub Bawołek