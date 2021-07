Litwa: Trwa napływ nielegalnych migrantów z Białorusi

W ciągu ostatniej doby granicę litewską przekroczyła rekordowa liczba nielegalnych migrantów napływających z Białorusi. Według środowych danych straży granicznej Litwy do kraju przedostało się w ciągu ostatnich 24 godzin aż 171 osób.

Jak przekazała straż graniczna, od początku roku na Litwę nielegalnie przedostało się ponad 3 tys. osób. Dla porównania, w zeszłym roku było ich zaledwie 81. Władze kraju mówią o groźbie kryzysu humanitarnego.

Według Wilna masowy napływ na Litwę migrantów z Iraku, Syrii i krajów Afryki przez terytorium Białorusi, to efekt działań Mińska, których celem jest wywołanie kryzysu na Litwie. Wobec tego rząd tego kraju zdecydował się wybudować wzdłuż granicy z Białorusią 550-kilometrową barierę.

Agencja dpa zwraca uwagę, że konstrukcja powstaje z opóźnieniem, ponieważ brakuje drutu kolczastego. Litwa czeka na dostawę 100 km tego materiału z Estonii.

W społeczeństwie litewskim wzrasta niezadowolenie z napływu migrantów - relacjonuje dpa. Mieszkańcy kilku przygranicznych miejscowości demonstrowali na początku tygodnia przeciwko budowie nowych kwater dla nielegalnych przybyszów. Doszło do starć z policją, MSW poinformowało, że przeprowadzi śledztwo w tej sprawie.

9 lipca rząd Litwy ogłosił wprowadzenie w kraju stanu sytuacji ekstremalnej, co ma usprawnić działania władz. Szefowa MSW Litwy Agne Bilotaite zwróciła się we wtorek do rządu o rozważenie możliwości wprowadzenia stanu wyjątkowego na terenach graniczących z Białorusią.