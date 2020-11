Litwa: Uniwersytet Wileński rozpoczął zbiórkę pieniędzy dla Białorusinów

Uniwersytet Wileński rozpoczął akcję zbierania pieniędzy w celu wsparcia białoruskich studentów i naukowców prześladowanych przez reżim Alaksandra Łukaszenki – poinformowała w piątek uczelnia. Na konto zbiórki wpłynęło dotąd 1125 euro.

Uczelnia chce umożliwić studiowanie większej liczbie obywateli Białorusi, a także przyjęcie prześladowanych przez reżim naukowców. Na Uniwersytecie Wileńskim studiuje obecnie około 90 białoruskich studentów.

Jak zaznaczył uniwersytet w komunikacie, zbiórkę postanowiono uruchomić po "zaostrzeniu represji ze strony oficjalnego rządu Białorusi wobec społeczności akademickiej tego kraju, kiedy to studenci, wykładowcy i badacze są masowo wydalani z uczelni za ich działalność obywatelską lub polityczną".

"Nie możemy pozostać obojętni wobec zaistniałej sytuacji na Białorusi" - mówi cytowany w komunikacie rektor Uniwersytetu Wileńskiego Rimvydas Petrauskas. Podkreśla, że "nasze wsparcie może posłużyć wyzwoleniu sąsiedniego narodu" i "jest to swego rodzaju inwestycja w przyszłe bezpieczeństwo naszego państwa".Według rektora do okazywania wszechstronnego wsparcia narodowi białoruskiemu "zobowiązuje wspólna historia i solidarność ze społeczeństwem sąsiedniego kraju". "Represje reżimu politycznego nie mogą stać się dla Białorusinów przeszkodą w kształceniu się i rozwijaniu swoich talentów w środowisku akademickim" - wskazuje Petrauskas. Już pod koniec sierpnia Uniwersytet Wileński zapowiedział, że Białorusini będą mogli bezpłatnie studiować na tej uczelni, a najlepsi na pierwszym roku studiów otrzymają stypendium w wysokości 200 euro. Z zaproszenia na studia w Wilnie skorzystało około 90 Białorusinów.Uniwersytet Wileński to jedna z najstarszych uczelni w Europie Wschodniej i Północnej. Został założony w 1579 roku przez króla polskiego i wielkiego księcia litewskiego Stefana Batorego jako Akademia i Uniwersytet Wileński Towarzystwa Jezusowego. W okresie II Rzeczpospolitej uczelnia nosiła imię Stefana Batorego. Od 15 lat w Wilnie działa białoruska uczelnia - Europejski Uniwersytet Humanistyczny (EHU). To jedyna na świecie szkoła wyższa z białoruskim jako językiem nauczania, trafiają tam m.in. studenci relegowani za działalność lub poglądy opozycyjne.

W 1992 roku EHU rozpoczął działalność w Mińsku jako szkoła prywatna. W 2004 roku został zamknięty przez władze Białorusi, a jesienią 2005 roku ponownie otwarty w Wilnie przez wykładowców usuniętych z białoruskich uczelni za poglądy. Rok później władze Litwy nadały mu status uczelni państwowej. Misją EHU jest wykształcenie nowej białoruskiej inteligencji. Z Wilna Aleksandra Akińczo