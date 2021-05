Litwa uważa, że sankcje UE powinny dotyczyć białoruskiego sektora naftowego

Litewski minister spraw zagranicznych Gabrielius Landsbergis powiedział dziennikarzom w Lizbonie, że proponowane sankcje gospodarcze Unii Europejskiej wobec Białorusi powinny dotyczyć tych sektorów, które przynoszą największe korzyści przywódcom tego kraju, np. sektora naftowego.

"Moglibyśmy porozmawiać o sektorze produktów naftowych" - powiedział dziennikarzom Landsbergis, wchodząc w Lizbonie na spotkanie ministrów spraw zagranicznych UE.

Przywódcy UE na zakończonym we wtorek (24 maja) szczycie w Brukseli zdecydowali o nałożeniu kolejnych sankcji na przedstawicieli reżimu białoruskiego, jak również sankcji gospodarczych na Białoruś. Decyzją szczytu unijna przestrzeń powietrzna ma też zostać zamknięta dla białoruskich linii lotniczych.

Decyzje podjęte na szczycie UE mają jednak charakter polityczny i żeby zaczęły obowiązywać, muszą zostać przełożone na język prawny. Oznacza to przygotowanie odpowiednich unijnych rozporządzeń i przyjęcie ich na poziomie Rady UE w ramach unijnych procedur w Brukseli.

"Wszyscy zakładają, że do 21 czerwca, czyli do posiedzenia Rady UE ds. zagranicznych przygotowany zostanie pakiet sankcji wobec przedstawicieli reżimu białoruskiego. Będzie to czwarta transza takich restrykcji, które zakładają zakaz podróży do UE i zamrożenie aktywów dla przedstawicieli władz białoruskich. Trwają prace nad ostateczną listą nazwisk. Założenie jest takie, że na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych 21 czerwca w Brukseli taka lista zostanie przyjęta" - powiedział PAP unijny dyplomata.

Jak dodał, nałożenie sankcji na sektory białoruskiej gospodarki zajmie więcej czasu. "Trudno szacować, kiedy to się stanie. W tym przypadku potrzebne są szczegółowe raporty dot. wpływu sankcji na gospodarkę UE. Musi to być poprzedzone raportem Komisji Europejskiej. Nie można ominąć niektórych procedur" - powiedział.

Unijni liderzy na szczycie UE potępili zmuszenie przez Białoruś do lądowania samolotu Ryanair w Mińsku oraz zatrzymanie przez białoruskie władze dziennikarza Ramana Pratasiewicza.

Zdecydowali o zakazie przelotów przez przestrzeń powietrzną UE dla białoruskich linii lotniczych i uniemożliwieniu im dostępu do portów lotniczych UE.

Zaapelowali również do przewoźników lotniczych mających siedzibę w UE o unikanie przelotów nad Białorusią.

Wezwali także Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) do pilnego zbadania sprawy zmuszenia do lądowania samolotu Ryanair w Mińsku. Na czwartek 27 maja przewodniczący Rady ICAO Salvatore Shaccitano zwołał pilne spotkanie 36 przedstawicieli dyplomatycznych do Rady ICAO "w sprawie incydentu, związanego z lotem Ryanair FR4978 w przestrzeni powietrznej Białorusi w dniu 23 maja 2021".

Z Brukseli Łukasz Osiński