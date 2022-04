Litwa: Vytautas Landsbergis wzywa przewódców Niemiec do rezygnacji z rosyjskiej ropy i gazu

Vytautas Landsbergis, pierwszy przywódca niepodległej Litwy, wystosował list do prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera i kanclerza Olafa Scholza, w którym wezwał do zrezygnowania z rosyjskiej ropy naftowej i gazu ziemnego.

"Każdego dnia, gdy płacicie za rosyjską ropę i gaz, płacicie za czołgi Putina, które szaleją na ukraińskiej ziemi. Płacicie za to, by agresor nadal zabijał, okaleczał i niszczył" - czytamy w liście Landsbergisa, który w środę został opublikowany na Litwie.

Landsbergis przypomina, że "Unia Europejska przekazała już Ukrainie miliard euro, ale ta sama Unia Europejska płaci miliardy euro za rosyjską ropę i gaz, finansując w ten sposób zbrodniarza wojennego".

"Ile jeszcze ciał - setek czy tysięcy - trzeba będzie odkryć po barbarzyńskiej +operacji specjalnej+ Rosji, ile jeszcze trzeba będzie zniszczyć Mariupolów i Bucz, zanim rządy państw Unii Europejskiej zrobią jeden odważny krok - odetną kremlowski reżim od jego głównego źródła dochodów, eksportu gazu i ropy?" - pyta Landsbergis.

Pierwszy faktyczny przywódca niepodległej Litwy zaapelował też do przywódców Niemiec o przekazanie broni Ukrainie.

"Każdy dzień zwłoki w sprzedaży lub przekazaniu Ukrainie niemieckiej broni, czołgów, artylerii i amunicji, jest wsparciem kontynuacji agresji Moskwy. (…) Każdy dzień wojny oznacza, że setki dzieci, kobiet i mężczyzn, którzy urodzili się, by żyć w pokoju i szczęściu, tak jak Wy i my, ginie w straszliwym cierpieniu i bólu, gwałceni, torturowani, porzuceni" - czytamy.

"Zachęcam was, abyście odrzucili bezczynność, obojętność, egoizm czy strach i nie stali się współwinni tych zbrodni. Nie pozwólcie, by wąskie interesy sparaliżowały Was" - pisze Landsbergis w liście, które kończy słowami: "Niemieccy przyjaciele, wierzymy w Was, w Wasze sumienie i Waszą moralność".

Vytautas Landsbergis, który w październiku ukończy 90 lat, w poniedziałek uczestniczył też w proteście przed ambasadą Niemiec w Wilnie, podczas którego wezwano Berlin do zrezygnowania z rosyjskich surowców energetycznych i udostepnienia większej ilości broni Ukrainie.

Z Wilna Aleksandra Akińczo