Litwa: W Ambasadzie RP w Wilnie 40 osobom wręczono Karty Polaka

W Ambasadzie RP w Wilnie odbyła się w środę uroczystość wręczenia Karty Polaka prawie 40-osobowej grupie osób. Wśród tych, którzy ją odebrali, były całe rodziny, abiturienci polskich szkół oraz osoby w starszym wieku.

To była pierwsza w tym roku grupa, która odebrała dokument potwierdzający przynależność do narodu polskiego w uroczystych okolicznościach. Sytuacja epidemiczna spowodowana koronawirusem dotychczas na to nie pozwalała. Karty Polaka w czasie pandemii można było odebrać indywidualnie po złożeniu wniosku.

"W dzisiejszej grupie najwięcej jest osób młodych, które planują wyjazd na studia do Polski, a Karta Polaka ułatwi im pobyt w kraju" - powiedziała PAP Irmina Szmalec, kierownik wydziału konsularnego i Polonii w polskiej placówce dyplomatycznej w Wilnie.

Konsul podkreśliła, że o ile dla osób młodych, wnioskujących o przyjęcie Karty Polaka dokument ten ma przede wszystkim wartość bardzo praktyczną, to dla osób w starszym wieku jest to dokument o wartości symbolicznej.

"Osoby w starszym wieku, z powodu stanu zdrowia, często już nie mogą wyjechać do Polski, ale podkreślają, że Karta Polaka daje im poczucie spokoju, pewności, satysfakcji, gdyż ten dokument potwierdza, iż są częścią narodu polskiego i jest w nim poprawnie w języku polskim zapisane imię i nazwisko" - mówi Szmalec.

Karta Polaka na Litwie jest wydawana od 13 lat. Posiada ją około 10 tys. litewskich obywateli.

Pierwszą Kartę Polaka na Litwie otrzymał 15 maja 2008 roku nieżyjący już ksiądz prałat Józef Obrębski, który miał wówczas 102 lata. 16 czerwca 2008 roku pierwszej grupie 70 Polaków z Wileńszczyzny Kartę Polaka wręczył ówczesny prezydent Polski Lech Kaczyński.

Z Wilna Aleksandra Akińczo