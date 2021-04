Litwa: W regionie wileńskim rośnie liczba ciężko chorych na Covid-19

W związku z rosnącą liczbą ciężko chorych na Covid-19 w regionie wileńskim, Wilno zwiększa liczbę miejsc na oddziałach reanimacji i intensywnej terapii – poinformował we wtorek centralny szpital litewskiej stolicy, Wileńska Klinika Santaros.

Według najnowszych danych liczba zakażeń w regionie wileńskim w ciągu 14 dni wyniosła 1052 na 100 tys. mieszkańców. W skali całej Litwy ten wskaźnik wynosi 517,6.

Szpital podał, że w regionie wileńskim zajętych jest już 85 proc. miejsc przeznaczonych na leczenie pacjentów z koronawirusem, a na oddziałach reanimacji i intensywnej terapii - 90 proc. Lekarze wskazują, że zwiększona liczba pacjentów w szpitalach wiąże się ze stopniowym łagodzeniem kwarantanny. Podkreślają, że pacjenci są teraz młodsi, w wieku od 41 do 60 lat, i mają bardziej skomplikowane formy choroby.Władze Wilna nie tylko przygotowują dodatkowe miejsca w szpitalach dla chorych na Covid-19, ale też usiłują uzupełnić brakujący personel, poszukując pracowników w innych regionach kraju.Ogółem na Litwie, według danych z ostatniej doby, w szpitalach z powodu Covid-19 leczonych jest 1148 pacjentów, w tym 124 na oddziałach reanimacji i intensywnej terapii. W ciągu minionej doby zarejestrowano 1138 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, zmarło dziewięć zainfekowanych osób.Pierwszą dawkę szczepionki w kraju przyjęło już ponad 20 proc. dorosłych obywateli, obie dawki - 7,53 proc.W celu uproszczenia procedury szczepienia, Sejm Litwy we wtorek postanowił, że od 1 maja szczepionki będą podawane bez wymaganej obecnie pisemnej zgody. Za taką zgodę będzie uważane samo przyjście do punktu szczepień.Inicjator poprawek, były minister zdrowia Aurelijus Veryga argumentował, że tryb ten, który ma obowiązywać tylko w okresach pandemii, jest analogiczny do sytuacji, w której osoba wzywa pogotowie ratunkowe.

"Jeśli człowiek zadzwonił po ratowników, oznacza to, że zgadza się, by była mu udzielona pomoc. Skoro pacjent przybył na szczepienie, oznacza to, że zgadza się na zaszczepienie" - powiedział poseł Veryga i dodał, że przyjęte zmiany nie zwalniają z obowiązku informowania o ewentualnych skutkach ubocznych oraz innej informacji związanej ze szczepieniem.Z Wilna Aleksandra Akińczo