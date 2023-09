Litwa: W Wilnie msza dziękczynna za beatyfikację rodziny Ulmów

W Wileńskim kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w niedzielę odprawiona został msza dziękczynna za beatyfikację rodziny Wiktorii i Józefa Ulmów. Przy świątyni została otwarta wystawa plenerową pt. "Śmierć za człowieczeństwo. Rodzina Ulmów" przygotowana przez rzeszowski oddział Instytutu Pamięci Narodowej. To dzień miłości i solidarności - powiedział PAP ambasador RP w Wilnie Konstanty Radziwiłł.

"Dziękujemy Bogu za wspaniały przykład miłosierdzia chrześcijańskiego, jaki dali nam państwo Ulmowie, ratując Żydów w czasie drugie wojny światowej" - mówił ksiądz prałat Wojciech Górlicki rozpoczynając mszę świętą z udziałem społeczności polskiej oraz przedstawicieli polskiej placówki dyplomatycznej na czele z ambasadorem Konstantym Radziwiłłem.

"To nie jest dzień wspomnienia tragedii, na pewno nie jest to dzień smutku, wręcz odwrotnie jest to dzień dumy, radości, dzień miłości i solidarności" - powiedział PAP Radziwiłł.

Otwarcie w niedzielę wystawy "Śmierć za człowieczeństwo. Rodzina Ulmów" jest tylko jednym z projektów, jakie zostaną zorganizowane z inicjatywy polskiej placówki, by przypomnieć postawę Polaków w czasie II wojny światowej w obliczu Holokaustu.

"Dzisiejszy dzień to dzień beatyfikacji Ulmów przez Kościół katolicki, ale to jest też okazja, żeby pokazać różnego rodzaju zdarzenia, które towarzyszyły temu strasznemu czasowi okupacji niemieckiej i sowieckiej w latach 40. ubiegłego wieku w Polsce, pokazać wiele wspaniałych czynów i postaw, z których po prostu możemy być dumni" - powiedział ambasador.

W najbliższy wtorek w Muzeum Historii Żydów im. Gaona Wileńskiego zostanie otwarta wystawa Roberta Wilczyńskiego "Miasto żywych / Miasto umarłych" przedstawiająca archiwalne fotografie osób i miejsc z terenu warszawskiego getta.

Jeszcze we wrześniu w Wilnie odbędzie się dyskusja pt. "Zbiegli, ale nie bezradni. Uchodźcy żydowscy z Polski w Wilnie w latach 1939-1944", zostanie zaprezentowane uzupełnione wydanie dwujęzycznej publikacji pt. "Tak teraz postępują uczciwi ludzie… Polacy z Wileńszczyzny ratujący Żydów", odbędzie się pokaz filmu "Jerzy Orda. Anarchista w duchu św. Augustyna" i dyskusja o żydowskim Wilnie.

Z Wilna Aleksandra Akińczo