Litwa: W Wilnie obraduje zjazd Rady Polonii Świata, który wybierze nowe władze

W Wilnie obraduje zjazd Rady Polonii Świata, zrzeszającej około 40 organizacji polskich i polonijnych, celem których jest reprezentowanie interesów Polaków rozsianych po świecie. W sobotę delegaci wybiorą nowe władze Rady.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Czołowe hasło czterodniowych obrad, które rozpoczęły się w czwartek, brzmi "Wierni tradycji - gotowi na wyzwania XXI wieku".

Teresa Berezowsky z Kanady, przewodnicząca Rady Polonii Świata wskazuje, że "polskie tradycje i obyczaje, kultura i język to wartości, które organizacje polonijne należące do Rady starają się zachować w swoich krajach".

"Przyszłość jest w rękach naszej młodzieży. Musimy kontynuować pracę, aby była ona atrakcyjna dla naszej młodzieży, aby młodzież chciała działać i żyć z myślą, że jest się Polakiem" - powiedziała Berezowsky.

"Największe wyzwanie forum i państwa działalności jest, by młodzież nie zatraciła polskości" - mówił Andrzej Dera, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Przekazał on podziękowania prezydenta "za codzienną trudną pracę, służbę, misję, za wszystko, co państwo robicie, aby zachować w waszych organizacjach, w waszych krajach polskość, dobre imię o Polsce".

Gośćmi honorowymi obrad są też wicemarszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz, senatorowie Maria Koc i Wojciech Ziemniak, przewodniczący senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Kazimierz Michał Ujazdowski, prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Dariusz Piotr Bonisławski.

W ciągu pierwszych dwóch dni delegaci omówili tematy dotyczące młodzieży, harcerstwa, duszpasterstwa, oświaty i nauki, sportu i turystyki, kultury i folkloru, patriotyzmu i polskiego lobbingu.

W sobotę obrady poprzedziło złożenie kwiatów w mauzoleum marszałka Józefa Piłsudskiego na wileńskim cmentarzu na Rossie oraz w polskiej kwaterze w Ponarach, w miejscu masowych mordów w czasie II wojny światowej.

Na zakończenie forum, w niedzielę, przewidziane są wyjazdowe sesje związane z historią Polski oraz polską kulturą ludową na Wileńszczyźnie. Delegaci wezmą udział m.in. w uroczystościach dożynkowych w Solecznikach.

Rada Polonii Świata łączy polskie organizacje z ponad 40 krajów na wszystkich kontynentach w celu reprezentowania wspólnych interesów Polonii i Polaków za granicą. Zjazd organizowany jest co pięć lat; po raz pierwszy odbywa się w Wilnie.

Z Wilna Aleksandra Akińczo