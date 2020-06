Litwa: W Wilnie około 230 osób wzięło udział w wyborach prezydenta RP

Około 230 osób wzięło udział w Wilnie w wyborach prezydenta RP. Lokal wyborczy w polskiej ambasadzie zamknięto o godz. 21 czasu lokalnego (godz. 20 w Polsce). „Wybory przebiegały bardzo sprawnie i spokojnie” - powiedział PAP Marian Sokalski, szef Obwodowej Komisji Wyborczej nr 81 w Wilnie.

Chęć głosowania w stolicy Litwy zgłosiło zawczasu 239 obywateli RP. Około 20 proc. głosujących w niedzielę stanowiły osoby z zaświadczeniami. W Wilnie zdecydowana większość wyraziła chęć głosowania tradycyjnego. Tylko 16 osób zadeklarowało głosowanie korespondencyjne.

O niedzielnych wyborach w Polsce wypowiedział się szef litewskiego MSZ Linas Linkeviczius, którego cytuje portal nadawcy publicznego lrt.lt. Minister oświadczył, że "Litwa uszanuje każdy wybór Polaków" i wyraził nadzieję, że nowo wybrany prezydent zapewni "ciągłość pozytywnych stosunków dwustronnych".

"Powinniśmy pielęgnować to co stworzyliśmy, co osiągnęliśmy" - powiedział Linkeviczius. Zaznaczył, że zachowanie ciągłości "ważne jest nie tylko ze względu na to, że jesteśmy sąsiadami, ale także dlatego, że mamy bardzo wiele wspólnych celów geopolitycznych, gospodarczych, z zakresu bezpieczeństwa, projektów transportowych i energetycznych". "Konieczne jest zachowanie tego, co posiadamy" - powiedział szef dyplomacji Litwy.

Z Wilna Aleksandra Akińczo