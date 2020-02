Litwa: W Wilnie otwarto pierwsze hospicjum dziecięce

W Wilnie otwarto w sobotę pierwsze w krajach bałtyckich hospicjum dla dzieci. To Dział Dziecięcy Hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćki, którego założycielem i dyrektorem jest polska zakonnica, siostra Michaela Rak.

"Jest to dzieło ludzkich serc przepełnionych miłością i mądrym spojrzeniem na drugiego człowieka, żeby być dla kogoś, a nie tylko dla siebie, a chore dzieci nas do tego motywują" - powiedziała dziennikarzom siostra Michaela po uroczystości otwarcia i poświęcenia budynku. Siostra zaznaczyła, że "jest to wielki dar Boga i człowieka", w który "wpisało się tysiące ludzi".

Obecna na uroczystości pierwsza dama Litwy Diana Nausediene wskazała, że "dzisiejszy dzień jest ważnym dniem dla Litwy".

"To zaszczyt być obok tych, którzy założyli hospicjum - powiedziała Nausediene. - To są ludzie, którzy wysoko wznieśli sztandar wiary, którzy tworzą więzi między wspólnotami i krajami. Są to cudowne fundamenty wartości, które sprawiają, że nasz kraj wzrasta".

Małżonka prezydenta Gitanasa Nausedy podziękowała Polsce, że "wychowała taką córkę, jaką jest siostra Michaela Rak". "Jest to prezent dla Litwy i cudowny przykład wiary" - powiedziała. Zwracając się do zebranych, przede wszystkim do wspólnoty hospicyjnej, Nausediene powiedziała: "Jesteście światłem w jasności".

List gratulacyjny przekazał prezydent Polski Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą. "Z wielką radością przyjęliśmy wiadomość o inauguracji Działu Dziecięcego Hospicjum bł. Michała Sopoćki" - napisała para prezydencka w liście, który odczytał Bogusław Winid, doradca prezydenta RP.

"Szczególne słowa wdzięczności i podziwu kierujemy do siostry Michaeli Rak, od której wszystko się zaczęło. To dzięki niej niemożliwe stało się możliwe. Wyrosło wspaniałe dzieło ludzkich serc. (...) Powstała wspaniała placówka, w której nie tylko dorośli, ale również najmłodsi pacjenci są otaczani troskliwą opieką, otrzymują niezbędną pomoc medyczną, wsparcie duchowe i poczucie bezpieczeństwa" - napisano w liście.

Dział Dziecięcy Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki został wybudowany ze składek poszczególnych osób, zawdzięczając akcjom charytatywnym i darczyńcom. Głównym sponsorem inicjatywy jest PKN Orlen i Orlen Lietuva.

"To był dla mnie bardzo ważny projekt - powiedział dziennikarzom prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. - Widząc tutejszą energię, chęć pomagania, widząc siostry zaangażowanie (...) stwierdziłem, że my też musimy się zaangażować w zadania społeczne".

PKN Orlen pokrył połowę sumy budowy dziecięcego hospicjum.

"To była taka wewnętrzna potrzeba, żeby pomóc tym hospicjom i na pewno o tych hospicjach nie zapomnimy. Będą dalsze działania, (...) bo uważamy, że biznes powinien też mieć taką ludzką twarz. Jeżeli tu jesteśmy, tu działamy to również musimy się angażować w pomoc" - powiedział Obajtek.

Budowa działu dziecięcego wileńskiego hospicjum trwała dwa lata i pochłonęła ponad 1,5 mln euro. Placówka jednocześnie może przyjąć 12 małych pacjentów. Wzniesiony budynek będzie też zapleczem dla domowego dziecięcego hospicjum.

Pierwsi pacjenci przybędą już w marcu. W domowym hospicjum jest obecnie czworo dzieci. Czworo już odeszło.

Siostra Michaela Rak, która przed ośmiu laty, mając kilka złotych, uruchomiła w Wilnie pierwsze na Litwie hospicjum i zbudowała dziecięcy dział placówki, mówi o kolejnych wezwaniach. A są nimi "zatrudnienie nowego personelu, przeprowadzenie serii szkoleń w hospicjach dziecięcych w Polsce i poza Polską, nawiązanie współpracy międzynarodowej" i zdobywanie pieniędzy na codzienną działalność. "To są ogromne wyzwania" - powiedziała PAP siostra Michaela.

Wileńskie Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki powstało w 2012 roku. Jest pierwszym i jedynym hospicjum na Litwie, które przyjęło już ponad 4 tys. osób. Placówka dla dorosłych ma 14 łóżek, a gdy jest potrzeba, są jeszcze dwie dostawki. Działa też hospicjum domowe, które czasami obsługuje nawet 60 osób.

Z Wilna Aleksandra Akińczo