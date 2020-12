Litwa: W Wilnie otwarto wystawę „Media Polskie na Litwie 1944-2020”

W Domu Kultury Polskiej w Wilnie (DKP) od poniedziałku można obejrzeć wystawę „Media Polskie na Litwie 1944-2020”, prezentującą kilkadziesiąt polskich tytułów, które w ciągu ostatnich blisko 80 lat były elementem polskiej tożsamości w tym kraju.

"Dużo mówimy o polskich mediach na Litwie, ale nikt dotychczas nie wpadł na pomysł przygotowania takiego przeglądu" - zauważyła w rozmowie z PAP Bożena Mieżonis, koordynator projektów kulturalnych w DKP.

Na wystawie, eksponowanej w 30 gablotach, przeważają tytuły gazet z okresu radzieckiego: "Szlakiem Stalina", "Iskry Leninowskie", "Człowiek Pracy", ale - jak wskazała Mieżonis, "celem nie było dokonywanie oceny tej prasy". "Chcieliśmy pokazać, jak dużo było polskich tytułów, jakie było znaczenie języka polskiego na Litwie przez te lata i być może zainspirowanie kogoś do głębszej analizy tematu" - wyjaśniła.

"Polska prasa na Litwie okresu radzieckiego kojarzy się głównie z dziennikiem +Czerwony Sztandar+, który zaczął się ukazywać w 1953 roku, a w 1990 roku zmienił nazwę na +Kurier Wileński+ i ukazuje się do dziś" - powiedział PAP wileński dziennikarz Antoni Radczenko, który przygotował wystawę. Podkreślił, że "pierwsza polska gazeta (w okresie, gdy Wileńszczyzna przestała należeć do Polski - PAP) ukazała się tuż po wkroczeniu do Wilna Armii Czerwonej w 1944 roku i to była +Prawda Wileńska+, a jej autorami byli nie tylko przedwojenni komuniści, ale też współpracownicy konserwatywnego +Słowa+, czy +Kuriera Wileńskiego+, pism, które ukazywały się w Wilnie w okresie międzywojennym".

Radczenko zauważył, że najwięcej polskich tytułów medialnych na Litwie było w latach 1949-1954. W tym czasie w celach propagandowych każdy kołchoz, czy sowchoz miał swoją gazetę. "Trudno to nazwać polską prasą, to były tłumaczenia z języka rosyjskiego, litewskiego" - zaznaczył autor wystawy, dodając, że "fakt ten wskazuje na siłę języka polskiego na Litwie w tamtych czasach".

Po upadku Związku Radzieckiego i odzyskaniu przez Litwę niepodległości, na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku zaczęły powstawać nowe polskie tytuły - "Nasza Gazeta" - organ Związku Polaków na Litwie, pierwsze niezależne pismo, wspierające niepodległość kraju "Znad Wilii", miesięcznik katolicki "Spotkania"; powstały polska rozgłośnia Radio Znad Wilii oraz polskie portale.

"Dzisiaj Polacy na Litwie mają naprawdę dużo tytułów medialnych. Nie wiem, czy któraś mniejszość narodowa w jakimś kraju może się pochwalić taką liczbą" - powiedział Radczenko. Wskazał jednak, że w odróżnieniu od okresu powojennego i radzieckiego, obecnie na Litwie "nie wystarcza odbiorców polskiego słowa".

"Albo nie potrafimy dotrzeć do czytelników, słuchaczy, widzów, albo w dobie obecnej język polski z przestrzeni medialnej wypycha język litewski, rosyjski, angielski" - zauważył Radczenko.

Wystawa "Media Polskie na Litwie 1944-2020", która powstała przy wsparciu finansowym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP w ramach wsparcia Polonii i Polaków za granicą, jest też dostępna w internecie na stronie Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

Z Wilna Aleksandra Akińczo