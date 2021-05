Litwa: W Wilnie upamiętniono rotmistrza Witolda Pileckiego

W przeddzień Międzynarodowego Dnia Bohaterów Walki z Totalitaryzmem, obchodzonego 25 maja, w rocznicę zabitego strzałem w tył głowy w więzieniu mokotowskim w Warszawie w 1948 roku rotmistrza Pileckiego, w Wilnie złożono kwiaty przy domu, w którym Pilecki mieszkał.

"Witold Pilecki rzucił wyzwanie dwóm totalitaryzmom: nazizmowi i komunizmowi. Był ofiarą obu tych zbrodniczych reżimów. Jest wzorem patriotyzmu, odwagi, umiłowania wolności i solidarności z prześladowanymi, wartości uniwersalnych, wspólnych dla wszystkich ludzi i fundamentalnych dla tradycji zachodniej" - powiedziała podczas uroczystości ambasador Polski w Wilnie Urszula Doroszewska, którą cytuje portal zw.lt.

Uroczystość została zorganizowana przy współudziale litewskiej europarlamentarzystki Rasy Juknevicziene. Udział w niej wzięli przedstawiciele litewskiego rządu, samorządu Wilna, społeczności polskiej na Litwie.

We wtorek ambasada Polski w Wilnie zaprasza na wykład Jacka Fairweathera, autora książki "Ochotnik. Prawdziwa historia tajnej misji Witolda Pileckiego", pierwszej przetłumaczonej na język litewski anglojęzycznej biografii Pileckiego, nagrodzonej prestiżową nagrodą Costa Book Award.

Przed 73 laty w więzieniu mokotowskim w Warszawie władze komunistyczne wykonały wyrok śmierci na rotmistrzu Pileckim, oficerze ZWZ-AK, który w 1940 r. dobrowolnie poddał się aresztowaniu i wywózce do niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady Auschwitz, aby zdobyć informacje o obozie. Po ucieczce z Auschwitz walczył w powstaniu warszawskim, po jego upadku trafił do niewoli niemieckiej.

Wrócił do Polski, by prowadzić działalność wywiadowczą na rzecz II Korpusu Polskiego gen. Władysława Andersa. Został schwytany przez UB, był torturowany i w 1948 r. skazano go na karę śmierci. Wyrok wykonano 25 maja 1948 roku. Miejsce jego pochówku nie zostało ujawnione przez władze komunistyczne. Prawdopodobnie ciało rotmistrza wrzucono, wraz z innymi ofiarami, do dołów śmierci na Łączce Cmentarza Wojskowego na Powązkach.

W 1995 r. Pilecki został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2006 - Orderem Orła Białego. We wrześniu ub.r. na placu przed Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku odsłonięto jego pomnik.

Z Wilna Aleksandra Akińczo