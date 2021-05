Litwa: Wiceminister: białoruskie firmy coraz bardziej interesują się naszym rynkiem

71 białoruskich firm już podpisało umowy inwestycyjne z rządem Litwy, 43 firmy rozpoczęły proces relokacji, a 37 rozważa taką możliwość – poinformowała w środę w litewskim Sejmie wiceminister spraw socjalnych i pracy Jovita Neliupsziene.

"Obserwujemy ostatnio wzrost zainteresowania naszym rynkiem" wśród białoruskich przedsiębiorców - oznajmiła Neliupsziene podczas omawiania rządowych propozycji nowelizacji ustaw w celu stworzenia dogodniejszych warunków przenoszenia pracowników firm z krajów trzecich i ich rodzin.

Wiceminister oceniła, że zainteresowaniu litewskim rynkiem sprzyja stopniowe łagodzenie tu warunków kwarantanny oraz zbliżający się koniec roku szkolnego w szkołach na Białorusi.

Według danych litewskiego rządu, przeniesieniem swej działalności na Litwę obecnie zainteresowanych jest ponad 100 białoruskich firm, głównie z branży wysokich technologii, które mogłyby stworzyć około 3 tys. miejsc pracy.

Omawiane w litewskim parlamencie zmiany legislacyjne mają na celu wzmocnienie konkurencyjności oraz przyciągnięcie międzynarodowych inwestycji i talentów poprzez zaoferowanie atrakcyjnych warunków, w tym wygodnego transferu pracowników i członków ich rodzin na Litwę.

Zgłoszone poprawki przewidują, że wszyscy przenoszeni pracownicy będą mogli ubiegać się o pozwolenie na pobyt na Litwie; urzędy zatrudnienia nie będą oceniały ani ich kwalifikacji ani doświadczenia zawodowego. Również członkowie rodzin przenoszonych pracowników nie będą poddawani ocenie, czy odpowiadają na potrzeby litewskiego rynku pracy; będą mieli prawo do pracy na Litwie i otrzymają pozwolenie na pobyt.

Zmiany przepisów będą dotyczyły firm, które zobowiążą się do zainwestowania co najmniej 1,45 mln euro i stworzenia co najmniej 20 miejsc pracy. Aby zapobiec nadużyciom, inwestor zostanie zobowiązany do wypłacenia pracownikom wynagrodzenia w wysokości co najmniej 1,5 średniego uposażenia obowiązującego w miejscu danej inwestycji. Pakiet ustaw dotyczący transferu ma wejść w życie już w czerwcu.

Od sierpnia 2020 roku, kiedy na Białorusi rozpoczęły się masowe protesty przeciwko autorytarnemu reżimowi Alaksandra Łukaszenki, na Litwę przeniosło się już wiele białoruskich firm. Wśród nich Epam Systems, twórca popularnej gry World of Tanks - Wargaming, a także deweloper aplikacji dla zdrowia kobiet Flo Health oraz firmy programistyczne Coherent Solutions i Godel Technologies.

Z Wilna Aleksandra Akińczo