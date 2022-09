Litwa: Wicepremier Gliński: wojna na Ukrainie to czas przełomowy, który może zreformować Europę

Piątkowe polsko-litewskie konsultacje międzyrządowe były zdominowane przez temat wojny na Ukrainie; to czas przełomowy, który może zreformować Europę - powiedział PAP w piątek w Wilnie wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński.

Konsultacje odbyły się w Wilnie pod przewodnictwem szefów rządów Polski i Litwy, Mateusza Morawieckiego i Ingridy Szimonyte. Wicepremier Gliński uczestniczył w dwustronnym spotkaniu z ministrem kultury Litwy Simonasem Kairysem.

Prof. Gliński zauważył, że takie konsultacje są "pewną regułą zwłaszcza, gdy relacje między rządami są dobre". "Spotykamy się regularnie, zawsze w okolicach 17 września. Nie przypadkowo, to symboliczna data" - zauważył. 17 września to rocznica sowieckiej napaści na Polskę w 1939 roku.

Tegoroczne obrady - jak dodał - były zdominowane przez temat wojny na Ukrainie, która w pewnym sensie "obecnie określa sytuację w Europie i na świecie". "To jest czas przełomowy. Mam nadzieję, że to czas, który spowoduje pozytywną konfigurację, jeżeli chodzi o relacje geopolityczne, i to w sposób zasadniczy zreformuje Europę" - kontynuował wicepremier.

W jego opinii nie widać jeszcze "właściwej reakcji Europy na zagrożenia ze wschodu". Zwrócił uwagę na "nieefektywność funkcjonowania KE, nieprzygotowanie na takie zagrożenia Europy". "Myśmy ostrzegali i przyznają nam, że my mieliśmy rację, ale chcielibyśmy, żeby były wyciągane wnioski, chociażby jeżeli chodzi o kwestię sankcji wobec Rosji, realnego wsparcia dla Ukrainy czy politykę energetyczną UE" - kontynuował wicepremier Gliński.

Podczas obrad rozmawiano m.in. o budowaniu formatów alternatywnych wobec "europejskiego mainstreamu", takich jak Trójmorze, format Polska-Ukraina-kraje bałtyckie, Trójkąt Lubelski (Litwa, Polska, Ukraina) czy Grupa Wyszehradzka - dodał.

"To są formaty polityczne, które realizują nasz interes, ale myślę, że też interes Europy. Europa musi się przekształcić w taką formułę polityczną, która będzie efektywna i będzie faktycznie realizowała interesy poszczególnych państw na zasadzie partnerskiej, a nie dominacji jednego czy dwóch krajów" - kontynuował wicepremier.

W jego ocenie "stosunek do wojny na Ukrainie weryfikuje te polityki i dobrą wolę". "Bardzo dużo o tym dzisiaj mówiliśmy; każda para resortów ma swoje doświadczenia w tym zakresie" - wskazał.

Formaty te - jak zauważył - "wypełniają się treścią". "Budujemy drogi, linie kolejowe, linie energetyczne. Budujemy własną politykę bezpieczeństwa energetycznego" - wymieniał. "Musimy chronić nasze społeczeństwa przed kryzysem wielorakim: począwszy od kryzysu bezpieczeństwa czysto fizycznego, bo mamy wojnę, po bezpieczeństwo energetyczne, socjalne, każde inne..." - podsumował polski wicepremier.

Z Wilna Natalia Dziurdzińska