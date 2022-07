Litwa: Wiceszef MSW: w tym roku chcemy ukończyć płot na całej granicy z Białorusią

Litwa planuje jeszcze w tym roku ukończyć budowę fizycznej bariery wraz z systemem obserwacyjnym na całej granicy z Białorusią - oświadczył we wtorek wieczorem litewski wiceminister spraw wewnętrznych Arnoldas Abramaviczius w rozmowie z TVP World.

Abramaviczius powiedział, że dzięki zdecydowanym krokom, które Litwa podjęła w zeszłym roku w reakcji na sztucznie wywołany kryzys migracyjny, udało się zatrzymać napływ migrantów i skierować ich z powrotem na Białoruś. Przyznał jednak, że sytuację utrudnia ewidentna sprzeczność między prawem państw członkowskich Unii Europejskiej do ochrony swoich granic a niektórą unijną legislacją w kwestii dostępności prawa do składania przez migrantów wniosku o azyl, gdzie tylko chcą.

"My jako państwo członkowskie proponujemy Komisji (Europejskiej), Radzie (UE), aby zmienić legislację, szczególnie w sprawie kodeksu granicznego Schengen, aby uwzględnić fizyczną barierę jako środek do zapewniania ochrony granicy, a także, by rozważyć niektóre specjalne środki, aby zapobiec instrumentalizacji migrantów" - mówił wiceszef MSW Litwy.

Jak zauważył, choć Litwa zatrzymała napływ migrantów i kontroluje sytuację, to od czasu zeszłorocznego kryzysu migracyjnego geopolityczna sytuacja w regionie się pogorszyła, bo hybrydowa agresja, dokonywana poprzez instrumentalizację migrantów, przekształciła się w konwencjonalną wojnę na Ukrainie, w której Białoruś jest sojusznikiem rosyjskiego prezydenta Władimira Putina.

Abramaviczius wskazał, że choć Litwa podejmuje własne działania w celu zabezpieczenia granicy, konieczne są też wspólne, ogólnounijne ustalenia w tej sprawie. "Fizyczna bariera z systemem obserwacyjnym jest dla nas bardzo ważna i planujemy ją ukończyć w tym roku na całej granicy z Białorusią, czyli na długości 680 km. Więc nasza granica będzie zapewne najbardziej chronioną. Ale tym, co jest dla nas najistotniejsze jest to, że potrzebujemy działać wspólnie z innymi krajami granicznymi i muszą być wprowadzone wspólne standardy w kwestii tego, co oznacza granica zewnętrzna, bo są pewne różnice - Komisja ma swoje zdanie, państwa członkowskie - swoje, NGO-sy - jeszcze inne. Więc wspólne standardy dla całej granicy zewnętrznej są ważne" - wyjaśnił. Wyraził przy tym zadowolenie, że niektóre kraje UE, jak Finlandia, myślą o tym, by pójść śladem Litwy i postawić płot na granicy z Rosją.

Litewski wiceminister został zapytany także o presję na jego kraj, którą Rosja próbuje wywierać w związku ze sprawą tranzytu towarów do obwodu kaliningradzkiego. Podkreślił, że to nie jest tylko problem Litwy, lecz całej UE. "Musimy połączyć dwie sprawy - sankcje nałożone na Rosję, które są wspólną europejską polityką i są pewne terminy na implementację poszczególnych pakietów i tu musimy się stosować, z drugiej strony musimy zapewnić tranzyt tych towarów i osób, które nie są objęte sankcjami. Więc naszą rolą jest zapewnienie bezpieczeństwa tego tranzytu. Będziemy stosować się do tych zasad. Oczywiście niektóre państwa członkowskie patrzą na to nieco inaczej, ale będziemy stosować się do generalnej zasady sankcji, że jakiekolwiek towary znajdujące się liście w którymkolwiek z pakietów nie mogą zostać wprowadzone na terytorium UE" - zapewnił.