Litwa: Wilno ustanowiło Nagrodę im. Mieczysława Dordzika

Wilno ustanowiło Nagrodę im. Mieczysława Dordzika, 16-latka, który podczas powodzi w 1931 r. próbował ratować tonącego w Wilence 4-letniego Chackiela Charmaca w rezultacie czego obaj zginęli. Nagroda będzie wręczana 1 czerwca najdzielniejszemu wileńskiemu dziecku.

"Odwaga i poświęcenie są wpisane w DNA każdego wilnianina" - wskazał mer Wilna Remigijus Szimaszius ogłaszają w piątek o ustanowieniu nagrody. Podkreślił, że "dzisiaj odwaga to nie tylko przyjście z pomocą tonącemu, ale też wstawienie się za słabszym, obrona go przed szyderstwem czy w obronie własnego zdania".

Czyn Mieczysława Dordzika, który 23 kwietnia 1931 roku, podczas wielkiej powodzi w Wilnie, próbował uratować Chackiela Charmaca, jest dobrze znany wilnianom. O tym przypomina pomnik, wzbudzający zainteresowanie gości miasta, wzniesiony nad rzeką w 1934 roku autorstwa Bolesława Bałzukiewicza - znanego wileńskiego rzeźbiarza, profesora Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego.

Pomnik w formie nagrobka ma kształt czarnego kamiennego obelisku w ramie z jasnego granitu. W górnej części umieszczono jest wizerunek Matki Boskiej Ostrobramskiej, a poniżej dwa napisy w języku polskim: "Tu obok, w Wilence dn. 23 kwietnia 1931 roku zginął śmiercią bohatera Mieczysław Dordzik ucz. Szkoły Rzemieślniczej ratując z fal pamiętnej powodzi małego Chackiela Charmaca. Ów czyn dziecka Wilna z chrześcijańskiej miłości bliźniego zrodzony, uczciła tym pomnikiem ludność wileńska".

Poniżej na pomniku wyryto słowa z 1. listu św. Pawła do Koryntian: "Nie szukam, co mnie pożyteczne jest, ale co wielom. I Kor. 10. 33".

Ustanowiona w piątek Nagroda im. Mieczysława Dordzika w wysokości 1 tys. euro będzie co roku wręczana dziecku lub młodej osobie poniżej 19. roku życia w dniu 1 czerwca, gdy obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Dziecka.

Z Wilna Aleksandra Akińczo