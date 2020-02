Litwa: Władze potwierdziły pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem (aktualizacja)

Litewskie ministerstwo zdrowia potwierdziło w piątek pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem Covid-19. Zainfekowaną jest 39-letnia kobieta, która w poniedziałek wróciła z Werony na północy Włoch - poinformowały władze.

We Włoszech znajduje się największe w Europie ognisko zakażeń; z powodu choroby wywołanej nowym koronawirusem zmarło tam 17 osób, a 650 jest zakażonych.

Litewski rząd poinformował, że po powrocie do kraju zakażona koronawirusem 39-latka została odizolowana w szpitalu w mieście Szawle na północy Litwy. Od tamtej pory przebywa na obserwacji i ma nieznaczne objawy, w tej chwili bez podwyższonej temperatury.

Kobieta wraz z innymi osobami uczestniczyła we Włoszech w konferencji, następnie przyleciała do Kowna na południu Litwy - sprecyzował na konferencji prasowej minister zdrowia tego kraju Aurelijus Veryga. Jak dodał, pasażerowie siedzący obok niej w sąsiednich rzędach zostaną przebadani na obecność koronawirusa.

Epidemia koronawirusa Covid-19, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, rozpoczęła się w grudniu ub.r. na targu w mieście Wuhan, stolicy prowincji Hubei w środkowych Chinach, gdzie sprzedawano m.in. dzikie zwierzęta.

Do tej pory w Chinach kontynentalnych koronawirusem zakażone zostały 78 824 osoby, spośród których 2 788 zmarło. Koronawirus rozprzestrzenił się na ok. 50 krajów, w których przypadki śmiertelne odnotowano m.in. w Iranie (26), w Korei Południowej (13), we Włoszech (17) i w Japonii (8). W sumie na świecie zakażonych jest ponad 83 tys. ludzi.