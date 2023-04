Litwa: Wojsko: pierwsza grupa litewskich instruktorów pojechała do Niemiec, by szkolić Ukraińców

We wtorek pierwsza grupa litewskich instruktorów wojskowych wyjechała do Niemiec, by wraz ze szkoleniowcami niemieckimi i belgijskimi będą szkolić ukraińskie wojsko w ramach misji EUMAM - poinformowały Siły Zbrojne Litwy na swojej stronie internetowej.

Grupa instruktorów została wyselekcjonowana z Litewskiej Brygady Piechoty "Gryf". Pojechali do Dowództwa Szkolenia Specjalnego w Niemczech, aby wziąć udział w Misji Wsparcia Wojskowego Unii Europejskiej dla Ukrainy (EUMAM Ukraina) - napisała na swojej stronie armia litewska.

Zorganizowana przez Unię Europejską EUMAM Ukraina ma na celu wzmocnienie zdolności obronnych Sił Zbrojnych Ukrainy w celu ochrony integralności terytorialnej i suwerenności kraju w jego międzynarodowo uznanych granicach oraz ochronę ludności cywilnej. Została ustanowiona w październiku 2022 r.

"Wyjeżdżamy do Niemiec jako zespół szkoleniowy skoncentrowany na przekazywaniu umiejętności i wiedzy ukraińskim wojskowym. Cały czas trwania misji poświęcimy na szkolenie wojsk walczących o wolność kraju. Mamy nadzieję nie tylko podzielić się wiedzą, ale nauczyć się czegoś, co będziemy mogli wykorzystać w zapewnieniu własnego bezpieczeństwa narodowego" - powiedział kapitan Tomas Skerstonas, dowódca Zespołu Instruktorów z litewskiego Batalionu Piechoty im. Wielkiego Księcia Kiejstuta.

Działania EUMAM Ukraina obejmują szkolenie w zakresie strzelania, umiejętności medycznych i inżynierskich, oraz prowadzenie ofensywy w terenach zalesionych i w warunkach miejskich.

Litewscy instruktorzy wojskowi szkolą Ukraińców w ramach różnych inicjatyw dwustronnych i międzynarodowych. W 2023 roku w Siły Zbrojne Litwy mają przeszkolić ok. 2 tys. ukraińskich żołnierzy - podała litewska armia.