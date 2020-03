Litwa wprowadziła przymusową izolację osób powracający z zagranicy

Litwini, którzy wracają do kraju z zagranicy, w trybie przymusowym są odizolowywani w wyznaczonych przez samorządy pomieszczeniach – poinformował w poniedziałek minister zdrowia Aurelijus Veryga. W Wilnie w takich sposób zostało już odseparowanych około 200 osób.

Powyższą decyzję podjęto, gdyż część powracających do kraju obywateli nie przestrzega 14-dniowej kwarantanny, co sprzyja rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

"Wszyscy powracający na Litwę, a ma ich być jeszcze kilka tysięcy, natychmiast po powrocie zostaną poddani kwarantannie w wyznaczonych przez samorządy pomieszczeniach" - powiedział minister.

Władze Wilna poinformowały w poniedziałek, że przygotowały już około jeden tysiąc pomieszczeń do izolacji. Kolejne są przygotowywane. Około 200 osób już zostało izolowanych we wskazanych przez samorząd pomieszczeniach.

W Wilnie w izolacji będą musieli być poddani nie tylko wilnianie, ale też wszyscy, którzy do kraju powrócą drogą lotniczą przez wileński port, nawet jeżeli mieszkają na terenach innych samorządów.

Do wiadomości publicznej nie są podawane miejsca izolacji. Wskazuje się, że są to pokoje w hotelach, motelach, pomieszczenia należące do samorządów. Koszty izolacji pokryją poszczególne samorządy, a następnie zostaną one zwrócone z funduszy rządowych.

Na Litwie w poniedziałek liczba osób zakażonych koronawirusem wzrosła do 154. Na razie odnotowano tu tylko jedne przypadek śmiertelny.

Z Wilna Aleksandra Akińczo