Litwa: Wybory parlamentarne naznaczone pandemią koronawirusa

W niedzielę na Litwie odbędą się wybory parlamentarne, w których jednym z głównych tematów będzie koronawirus. Nie tylko wpłynął on na przebieg kampanii wyborczej i zmienił nawyki głosowania, ale też może zdecydować o zwycięstwie rządzącej obecnie partii LVZS.

"Bez wątpienia zwycięży koalicja centrolewicowa", której trzon będzie stanowił Litewski Związek Rolników i Zielonych (LVZS) - powiedział PAP prof. Szarunas Liekis z Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie.

"Rząd Sauliusa Skvernelisa udowodnił, że potrafi rządzić również w trudnej sytuacji epidemiologicznej" - zaznaczył w rozmowie z PAP publicysta Tadeusz Andrzejewski.

Ostatnie przedwyborcze sondaże pokazują, że do Sejmu wejdzie siedem partii, które przekroczą 5-procentowy próg wyborczy. Szacuje się, że współrządzący LVZS zdobędzie ponad 23 proc. głosów, opozycyjny konserwatywny Związek Ojczyzny - Litewscy Chrześcijańscy Demokraci (TS-LKD) - ok. 18 proc., Litewska Partia Socjaldemokratyczna (LSDP) - ok. 14 proc., Litewski Ruch Liberałów (LRLS) i Partia Pracy (DP) - po ok. 9 proc., Wolność i Sprawiedliwość (LT) - ok. 8 proc. oraz Akcja Wyborcza Polaków na Litwie - Związek Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR) - blisko 6 proc.

"Zadaniem przyszłego rządu będzie kontynuacja walki z pandemią i budowa państwa zorientowanego socjalnie, zgodnie z ogólnymi tendencjami na świecie" - powiedział Liekis. Również Andrzejewski uważa, że głównym zadaniem nowego gabinetu "będzie przetrwanie trudnego czasu pandemii, zapanowanie nad chorobą, a potem odbudowa gospodarki".

"W odróżnieniu od konserwatystów, którzy rządzili w czasie poprzedniego kryzysu (2008-2009) i którzy wprowadzili drastyczne oszczędności, ten rząd stara się inwestować pieniądze publiczne, również kosztem zadłużania państwa, co pozwala utrzymać gospodarkę na chodzie i daje ludziom środki do życia" - mówi Andrzejewski.

W ocenie publicysty "również z punktu widzenia Polaków mieszkających na Litwie rząd Skvernelisa wydaje się optymalnym rozwiązaniem ze względu na samą postać premiera, który swoimi poczynaniami politycznymi udowadnia, że zależy mu na poprawnych relacjach z Polską".

"Sądzę, że w perspektywie takiej konfiguracji politycznej można będzie też rozwiązywać zadawnione problemy litewskich Polaków" - dodaje Andrzejewski.

Do oddania głosów na LVZS Litwinów prawdopodobnie skłoni to, że czteroletnie rządy tej partii w koalicji z socjaldemokratami, a przez ostatni rok również z AWPL-ZChR, po raz pierwszy od wielu lat przyniosły wyraźny wzrost emerytur i rent. Na wzór Polski wprowadzono również powszechne świadczenia finansowe na dzieci. W ubiegłym tygodniu w Sejmie przyjęto w pierwszym czytaniu propozycję wypłacania 13. emerytury.

Przewodniczący LVZS poseł Ramunas Karbauskis oraz premier Skvernelis wyrażają gotowość kontynuacji pracy z obecnymi partnerami koalicyjnymi, a także z będącymi w opozycji liberałami. Wykluczają natomiast możliwość współrządzenia z konserwatystami.

Tymczasem przewodniczący TS-LKD Gabrielius Landsbergis "nie kreśli czerwonych linii" i nie wskazuje partii, z którymi wyklucza ewentualną współpracę koalicyjną. Posłanka Ingrida Szimonyte, która otwiera listę wyborczą konserwatystów i jest kandydatką tej partii na premiera, nie wyklucza też formowania rządu mniejszościowego.

Obserwatorzy sceptycznie oceniają jednak możliwość sprawnego funkcjonowania takiego rządu w trudnych warunkach epidemii. Według politologa z Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie Andrzeja Pukszty "wyrażenie gotowości formowania rządu mniejszościowego jest jedynie zagraniem wyborczym".

"Jest to przekaz oznaczający, że konserwatyści za każdą cenę chcą wejść do rządu" - powiedział w rozmowie z portalem publicznego nadawcy lrt.lt Pukszto. "Pozostawanie przez trzecią kadencję w opozycji jest dla partii sytuacją fatalną" - podkreślił.

Ogółem w litewskich wyborach parlamentarnych startuje 19 partii. O 141 mandatów powalczy 1755 kandydatów, w tym 23 niezależnych. Większość z nich stanowią mężczyźni - 66,7 proc., kobiet jest 33,3 proc.

Zdecydowana większość kandydatów (83 proc.) ma wyższe wykształcenie. Do Sejmu kandyduje 22 milionerów. Najbogatszy jest przewodniczący LVZS Karbauskis, którego majątek wynosi 24,3 mln euro.

Litewski parlament jest jednoizbowy. 70 posłów jest wybieranych z list partyjnych, 71 - w okręgach jednomandatowych.

Z Wilna Aleksandra Akińczo