Litwa: Wybory parlamentarne odbędą się 11 października

Na Litwie 11 października br. odbędą się wybory parlamentarne – ogłosił w czwartek prezydent Gitanas Nauseda, podpisując stosowny dekret.

"Tym razem kampania polityczna rozpoczyna się w nietypowych okolicznościach, w warunkach ostrych ograniczeń masowych spotkań i przedsięwzięć" - powiedział Nauseda, którego cytuje komunikat urzędu prezydenta.

Szef państwa zaznaczył jednak, że "dalszy przebieg kampanii w wielkiej mierze będzie zależał od nas wszystkich, od tego, jak się uda powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa".

"Wierzę, że jesienne wybory odbędą się w zwykłym trybie" - powiedział prezydent.

Nauseda zaznaczył, że "niezwykle ważne jest zapewnienie wolnego prawa wyboru przedstawicieli narodu". W warunkach pandemii koronawirusa "wymaga to szczególnego zaangażowania się nie tylko odpowiednich instytucji państwowych, ale też polityków, którzy powinni znaleźć nowe sposoby dotarcia do wyborców i ich mobilizacji" - powiedział Nauseda. Dodał, że "sukces w wyborach będzie należał do tych, którzy twórczo dostosują się do nowych okoliczności".

Litewski Sejm jest parlamentem jednoizbowym. W jego skład wchodzi 141 posłów, którzy są wybierani na cztery lata.

