Litwa: Wystawa poświęcona Ukrainie przy Litexpo w Wilnie, gdzie odbędzie się szczyt NATO

Przy Litewskim Centrum Wystawienniczym Litexpo w Wilnie, gdzie w przyszły wtorek rozpocznie się szczyt NATO, otwarto wystawę "Ukraina jest tutaj". Prezentowane są tam zdjęcia ukraińskich fotografów pokazujące skutki rosyjskiej agresji m.in. w Kijowie, Iziumie, Irpieniu i Czernihowie.

Lina Szlipavicziute, litewska artystka i autorka pomysłu wyjaśniła, że celem projektu jest zademonstrowanie uczestnikom szczytu i zagranicznym dziennikarzom poparcia Litwy dla walczącej Ukrainy, a także przypomnienie, z czym Ukraina zmaga się każdego dnia.

"Skutkiem wojny jest ogrom bólu, który można odczuć patrząc na te zdjęcia. Są tu dzieci bawiące się w apokaliptycznych ruinach, strach i bezradność w oczach osób starszych, a także żołnierze i młodzi ludzie, którzy stracili władzę w nogach. (Widzimy) mężczyznę płaczącego w rozpaczy nad masowym grobem w Iziumie" - poinformowała Szlipavicziute, cytowana w sobotę przez władze miejskie Wilna.

Wystawa nie jest jedynym akcentem ukazującym poparcie Litwy i Litwinów dla Ukrainy i demonstrowanym podczas szczytu NATO. Mieszkańcy Wilna zainicjowali też akcję wywieszania w mieście 33 tys. flag Ukrainy. Liczba ta jest symboliczna, ponieważ Ukraina może w przyszłości stać się 33. członkiem NATO.

We wtorek, w dniu rozpoczęcia dwudniowego szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego, w centrum Wilna, na Placu Łukiskim zostanie wywieszona flaga Ukrainy. Sztandar przekazali żołnierze walczący z Rosjanami w Bachmucie, a ukraińscy i litewscy biegacze przyniosą go do stolicy Litwy.

Z Wilna Aleksandra Akińczo