Litwa: Wywiad prognozuje wzrost aktywności wojskowej Rosji i Białorusi

Litewskie służby wywiadowcze prognozują w tym roku wzrost rosyjskiej i białoruskiej aktywności wojskowej na granicach Litwy i innych państw NATO. Liczba przedsięwzięć wojskowych wzrośnie o jedną trzecią – wynika z opublikowanego w czwartek raportu.

"Jest bardzo prawdopodobne, że w 2021 roku rosyjskie manewry wojskowe na granicach Litwy i innych państw NATO będą się odbywać jeszcze intensywniej" - czytamy w raporcie o zagrożeniach dla bezpieczeństwa narodowego.Dokument wskazuje, że białoruskie dowództwo wojskowe określiło rok 2021 jako rok gotowości bojowej, a w związku z tym "liczba wspólnych ćwiczeń z Rosją i innych przedsięwzięć wojskowych wzrośnie o jedną trzecią"."Aktywność sił rosyjskich na Białorusi będzie wyższa niż w 2020 roku, a wzrost aktywności wojskowej na granicach zwykle zwiększa ryzyko niezamierzonych incydentów" - podkreśla się w raporcie.Litewski wywiad wojskowy przypomina, że we wrześniu tego roku w obwodzie kaliningradzkim oraz w całym Zachodnim Okręgu Wojskowym Rosji odbędą się ćwiczenia strategiczne "Zapad" ("Zachód") i podkreśla, że te organizowane co cztery lata manewry nie są przejrzyste, co potęguje napięcie.W raporcie zwraca się uwagę, że Rosja zwiększa liczbę czołgów w obwodzie kaliningradzkim; odnotowuje się, że do 2018 roku był tam jeden batalion czołgów, po czym powstał drugi, a w tym roku sformowany będzie kolejny batalion.Czynnikiem napięcia, w ocenie litewskiego wywiadu, jest też niestabilny reżim na Białorusi. W raporcie przypomina się, że Alaksander Łukaszenka "w ubiegłym roku oskarżył Litwę i inne kraje zachodnie o ingerencję w wewnętrzne sprawy Białorusi i zapowiedział wzmocnienie ochrony granic, przeniósł kolejne jednostki wojskowe na Zachód i przeprowadził serię demonstracyjnych ćwiczeń wojskowych"."Chociaż intensywność szkolenia wojskowego na Białorusi była wysoka, a wroga retoryka - ostra, działania reżimu nie miały znaczącego wpływu na bezpieczeństwo Litwy i regionu" - wskazuje raport i podkreśla, że "Łukaszenko nadal stosuje (wrogą) retorykę, a gotowość niestabilnego reżimu i możliwość podjęcia skrajnych działań w celu utrzymania władzy jest czynnikiem wywołującym napięcia". Prezentując raport na konferencji prasowej szef litewskiego wywiadu wojskowego pułkownik Elegijus Paulaviczius zwrócił uwagę, że w ubiegłym roku "Moskwa wyraźnie sygnalizowała Zachodowi, że jest zdeterminowana, by środkami wojskowymi nie dopuścić do zmian na Białorusi". "Niemniej Łukaszenka nie jest zainteresowany stałym rozmieszczeniem rosyjskich jednostek wojskowych w swym kraju" - podkreślił szef litewskiego wywiadu wojskowego.Litwa granicy z Rosją od strony obwodu kaliningradzkiego. Długość tej granicy wynosi 273 km. Długość granicy litewsko-białoruskiej wynosi około 650 km.Z Wilna Aleksandra Akińczo