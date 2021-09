Litwa wzmacnia ochronę ośrodków zakwaterowania migrantów po próbach ucieczki

Litwa wzmacnia ochronę ośrodków zakwaterowania migrantów, gdyż coraz więcej osób próbuje z nich uciekać. Wzmocnione są też patrole na głównych drogach z Litwy do Polski – poinformowało w środę litewskie MSW.

Drogi z Litwy do Polski "patrolują zarówno litewscy, jak i polscy funkcjonariusze" - wskazała szefowa MSW Agne Bilotaite w rozmowie z dziennikarzami. "Wszystkie podejrzane samochody są zatrzymywane i sprawdzane. Dzięki tym działaniom zawróconych zostało wielu nielegalnych migrantów" - powiedziała.

Według danych MSW Litwy w ciągu ostatnich dwóch tygodni odnotowano 70 prób ucieczki migrantów, 21 osób zatrzymano i zawrócono. Ogółem w tym roku miejsca zakwaterowania nielegalnie opuściło 704 migrantów, a 146 z nich zostało zawróconych.

"Imigranci, którzy wybrali nielegalną drogę migracji, wprowadzeni w błąd przez białoruski reżim, próbują dotrzeć do bogatszych krajów europejskich" nawet w przypadku uzyskania azylu na Litwie - powiedziała Bilotaite, cytowana w komunikacie resortu. Według niej Litwa nie może na to pozwolić, bo "nielegalna migracja w Unii Europejskiej jest niedopuszczalna".

Migranci na Litwie rozmieszczeni są obecnie w pięciu ośrodkach, których strzegą funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa Publicznego, policji, Państwowej Straży Granicznej i Wydziału Więziennictwa.

W ubiegłym tygodniu zakończono rejestrację migrantów. Obecnie trwa przyśpieszony proces rozpatrywania ich wniosków o azyl. Według Departamentu Migracji o azyl na Litwie ubiegają się 2804 osoby. 645 wniosków zostało już rozpatrzonych, jak dotąd nikomu nie przyznano azylu.

Ogólna liczba osób, które nielegalnie przekroczyły w tym roku granicę litewsko-białoruską, wynosi ok. 4200. W całym 2020 roku zatrzymano jedynie 81 migrantów. Minionej doby zawrócono 63 osoby. Jest to największa liczba migrantów, jaka we wrześniu usiłowała przekroczyć litewsko-białoruską granicę. Zazwyczaj jest to około 20-30 osób.

Z Wilna Aleksandra Akińczo