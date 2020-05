Litwa wznawia loty do Norwegii, być może wkrótce także do Warszawy

Litwa od poniedziałku wznawia loty do kilku miast Norwegii – postanowił w środę rząd w Wilnie. Litwa już wznowiła loty do Frankfurtu, Rygi i Tallina. Premier Saulius Skvernelis zapowiedział, że wkrótce spodziewane jest uruchomienie połączenia z Warszawą.

"W najbliższym czasie powinny zostać wznowione też loty (Polskich Linii Lotniczych) LOT do Warszawy" - powiedział dziennikarzom Skvernelis po posiedzeniu rządu.

Od 25 maja spółki lotnicze AirBaltic i Wizz Air uruchamiają loty na linii Wilno-Oslo. Wizz Air będzie też obsługiwał połączenia lotnicze z Kowna do Alesund i Bergen.

Litewski minister spraw zagranicznych Linas Linkeviczius poinformował, że wznowienie połączenia z Norwegią zostało uzgodnione z szefami MSZ Łotwy i Estonii.

Litwa wznowiła już loty z Wilna do Frankfurtu, gdzie lata niemiecka linia lotnicza Lufthansa, oraz do Rygi, które obsługuje łotewska firma AirBaltic. Od przyszłego tygodnia AirBaltic rozpoczyna loty z Wilna do Tallina.

15 maja trzy kraje bałtyckie w ramach łagodzenia warunków kwarantanny otworzyły dla swych obywateli granice lądowe, morskie i powietrzne.

Obywatele Litwy, Łotwy i Estonii mogą już swobodnie przemieszczać się po regionie, jednak wobec osób przybywających z zewnątrz obowiązuje nadal 14-dniowa kwarantanna. Natomiast przed dwoma tygodniami Polska i Litwa otworzyły swoją granicę bez wymogu dwutygodniowej izolacji dla osób prowadzących działalność gospodarczą, biznesową i naukową.

Z Wilna Aleksandra Akińczo