Litwa: Z Polski dotarło 500 „paczek pamięci” z pomocą dla polskich rodzin

Na Litwę dostarczono w piątek 500 "paczek pamięci" z pomocą materialną dla najbardziej potrzebujących polskich rodzin oraz kombatantów. Akcję zorganizowały polskie fundacje i organizacje pozarządowe.

Pomoc w postaci produktów żywnościowych, środków dezynfekujących i przyborów szkolnych została zorganizowana dzięki współpracy Polskiej Fundacji Narodowej, Stowarzyszenia Odra-Niemen i Fundacji "Nie zapomnij o nas".

"Jest to +paczka pamięci+, wyraz tego, że my, Polacy w Polsce, pamiętamy o nich (tj. litewskich Polakach - PAP), że ich wspieramy nawet w tak trudnych chwilach, jakimi jest obecny koronawirus" - powiedział PAP prezes mazowieckiego oddziału Stowarzyszenia Odra-Niemen Krzysztof Krzemiński.

Dary na Litwę trafiły w ramach trwającej od 10 lat akcji "Rodacy Bohaterom". "Zaczęliśmy od Białorusi, następnie rozbudowaliśmy to o środowiska kombatanckie i rodziny potrzebujące na Łotwie, Litwie, Białorusi, Mołdawii i Rumunii" - mówi Krzemiński.

W odróżnieniu od poprzednich edycji w tym roku ze względu na sytuację epidemiczną nie odbyły się spotkania z odbiorcami paczek.

"Bardzo brakuje takiego kontaktu, tych odczuć, emocji. Zawsze mogliśmy złożyć życzenia osobiście, tym razem tego nie możemy zrobić, ale w każdej paczce jest kartka świąteczna z wyrazami wdzięczności za krzewienie polskości, jak również życzenia wigilijne i noworoczne" - zaznaczył Krzemiński.

W piątek paczki zostały przekazane organizacjom samorządowym i charytatywnym, z którymi Stowarzyszenie Odra-Niemen od lat współpracuje. Te z kolei przekażą pomoc adresatom. Wśród odbiorców paczek są głównie najbardziej potrzebujące polskie rodziny, kombatanci, ale też wileńskie Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćko, które prowadzi polska zakonnica Michaela Rak.

Pomoc trafi do Polaków z Wilna i podwileńskich miejscowości, a także do Kiejdan w centralnej części Litwy oraz położonych na północy kraju Turmont.

W tym tygodniu na Wileńszczyznę dotarły też dary z Częstochowy. Od sześciu lat organizuje je ksiądz Ryszard Umański i Towarzystwo Patriotyczne "Kresy".

W ramach tej akcji do przedszkoli trafią instrumenty muzyczne, bloki do rysowania, zabawki, a do szkół i gmin - laptopy, zeszyty i książki o tematyce historyczno-patriotycznej. Mieszkańcy rejonu wileńskiego otrzymają także dary żywnościowe oraz niezbędne w dobie pandemii środki ochrony: maseczki i płyny do dezynfekcji.

Z Wilna Aleksandra Akińczo