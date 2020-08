Litwa: Z Polski dotarło do Wilna 9 tys. podręczników języka polskiego

Do Wilna z Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego przybył w poniedziałek transport 9 tys. podręczników i 10 tys. ćwiczeniówek do nauki języka ojczystego dla klas 1-3 oraz klasy 10 w szkołach z polskim językiem nauczania na Litwie.

Na sprowadzenie podręczników zgodę wyraziły władze oświatowe Litwy, które dotychczas nie dawały na to zezwolenia. Jest to już drugi transport podręczników z Polski. Pierwszy dotarł na Litwę w ubiegłym roku.

"W obecnej sytuacji sprowadzanie podręczników z Polski do nauki języka polskiego jest faktycznie jedyną możliwością rozstrzygnięcia problemu podręczników z języka ojczystego w naszych szkołach" - powiedział PAP przewodniczący Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie "Macierz Szkolna" Józef Kwiatkowski. Przypomniał, że dotychczas "języka ojczystego uczyliśmy z podręczników wydanych często przed 20 laty".

"Opracowanie i wydanie podręcznika z języka polskiego na Litwie jest bardzo kosztowne i skomplikowane" - oświadczył Kwiatkowski wyrażając zadowolenie, że władze oświatowe Litwy wyraziły zgodę na możliwość sprowadzenie ich z Polski. W jego ocenie "jest to przełomowa decyzja naszych władz".

Jesienią 2019 roku roku do Wilna dotarły podręczniki z polskiego do klas 4-10. W ciągu najbliższych dwóch lat zostaną dostarczone też podręczniki dla klas 11 i 12.

Poloniści, którzy już pracują z podręcznikami z Polski podkreślają, że "wzbogacają one słownictwo uczniów" i liczą na to, że "podźwigną poziom nauczania języka polskiego".

Zgoda na sprowadzenie podręczników z Polski na Litwę to tylko jedno z działań, które ma rozwiązać problemy oświaty polskiej w tym kraju. Społeczność polska oczekuje też przywrócenia obowiązkowego egzaminu maturalnego z języka polskiego, którego wyniki liczyłyby się przy rekrutacji na litewskie uczelnie.W 1998 roku egzamin maturalny z polskiego został na Litwie zdegradowany do statusu nieobowiązkowego egzaminu szkolnego, co wpłynęło na pogorszenie poziomu nauczania języka ojczystego w szkołach polskich w tym kraju.Na Litwie działa 70 szkół z polskim językiem nauczania; uczy się w nich około 11 tys. uczniów.

Z Wilna Aleksandra Akińczo