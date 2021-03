Litwa: Zawieszono szczepienia preparatem firmy AstraZeneca

Na Litwie zawieszono szczepienia przeciw Covid-19 preparatem firmy AstraZeneca. Takie zalecenie we wtorek wydała Państwowa Agencja Kontroli Leków (VVKT). W kraju odnotowano trzy przypadki zakrzepu krwi po podaniu tej szczepionki.

"Państwowa Agencja Kontroli Leków, podobnie jak ma to miejsce w innych krajach Unii Europejskiej, zaleca zawieszenie szczepień na Covid-19 (szczepionką) AstraZeneca do czasu wydania przez Europejską Agencję Leków (EMA) ostatecznych wniosków w sprawie bezpieczeństwa tej szczepionki" - poinformował podczas konferencji prasowej litewski minister zdrowia Arunas Dulkys.Szef VVKT Gytis Andrulionis poinformował, że na Litwie "w ciągu ostatnich kilku dni, w zasadzie kilku godzin, otrzymaliśmy trzy zgłoszenia o ciężkich nieoczekiwanych przypadkach związanych z zakrzepami krwi u osób zaszczepionych AstraZeneką"."Nie mamy jeszcze dowodów, czy są to (niepożądane reakcje) spowodowane szczepionką, czy po prostu zbiegło się to w czasie po szczepieniu" - powiedział Andrulionis. Podkreślił, że zakrzepy krwi wystąpiły u osób powyżej 80. roku życia.

Przed tygodniem na Litwie tymczasowo wstrzymano szczepienia z jednej partii (ABV5300) preparatu Astra Zeneca otrzymanej 11 lutego po tym, gdy w Austrii po zaszczepieniu tym preparatem zmarły dwie osoby.

W sumie Litwa otrzymała ponad 115 tys. szczepionek AstraZeneca. Wykorzystanych zostało około 74 tys. dawek tego preparatu. Zakłada się, że w marcu dostarczonych zostanie kolejnych 74 tys. dawek. Z Wilna Aleksandra Akińczo