Litwa: Zgromadzenie Parlamentarne NATO: więcej sankcji na Rosję, więcej broni dla Ukrainy

Zgromadzenie Parlamentarne NATO obradujące od piątku w Wilnie w poniedziałek jednogłośnie przyjęło deklarację wzywającą do zaostrzenia sankcji wobec Rosji i zwiększenia dostaw broni na Ukrainę.

W dokumencie "Razem z Ukrainą" proponuje się "kontynuację i wzmocnienie sankcji do czasu, aż Rosja wyrzeknie się swoich nieprawnych działań i wycofa swoje siły wojskowe ze wszystkich terytoriów Ukrainy uznanych przez prawo międzynarodowe"; strony wezwały do wymiany informacji wywiadowczych z Ukrainą oraz do zwiększenia dostaw broni, w szczególności przeciwlotniczej, przeciwrakietowej, przeciwokrętowej, artyleryjskiej i amunicji.

"Ukraina musi być w stanie się bronić. Musimy utrzymać i wzmocnić skuteczne i trwałe sankcje, niezależnie od tego, jak długo będzie to trwało. Putin i jego poplecznicy muszą wiedzieć, że koszty ich lekkomyślnej i maniakalnej wojny będą tylko rosły" - oznajmił uczestniczący w posiedzeniu zastępca sekretarza generalnego NATO Mircea Geoana.

Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Rusłan Stefanczuk, występując zdalnie w poniedziałek podczas posiedzenia plenarnego Zgromadzenia Parlamentarnego NATO podkreślił, że "Ukraina nie zgodzi się na zamrożenie konfliktu, w którym część jej terytorium zostanie oddana Rosji w zamian za pokój". Według przewodniczącego nie godzi się na to 82 proc. Ukraińców.

W ZP NATO, które początkowo miało się odbyć w Kijowie, ale ze względu na inwazję Rosji zostało przeniesione do Wilna, uczestniczy około 300 parlamentarzystów z 30 państw członkowskich NATO oraz około 100 przedstawicieli z 30 krajów partnerskich. Udział w zgromadzeniu bierze 18-osobowa delegacja Sejmu i Senatu RP do ZP NATO pod przewodnictwem posła PiS Przemysława Czarneckiego.

Z Wilna Aleksandra Akińczo