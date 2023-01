Londyn ma problem, bo część kraju jest wciąż jakby w Unii Europejskiej

Zmiana na stanowisku premiera Wielkiej Brytanii i poważne kłopoty gospodarcze związane z niedoborem wielu towarów i wysoką inflacją doprowadziły w efekcie do wznowienia rozmów z Unią Europejską.

Po wielu miesiącach przerwy wznowiono rozmowy na temat statusu Irlandii Północnej.

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Maros Sefcovic przybył do Londynu.

Brexit okazał się bardziej kosztowny dla brytyjskiej gospodarki, niż wcześniej to zakładano.

Niebawem, dokładnie 31 stycznia 2023 roku, miną trzy lata od wejście w życie umowy brexitowej oznaczającej wystąpienie Wielkiej Brytanii ze struktur Unii Europejskiej. Jednym z ważnych rozdziałów negocjowanych przy tej okazji były status polityczny i gospodarczy Irlandii Północnej.

Zgodnie z protokołem podpisanym 24 stycznia 2020 roku i ratyfikowanym w trybie pilnym przez parlamenty unijny i brytyjski, specjalne rozwiązania gospodarcze dotyczące tej części Zjednoczonego Królestwa miały zacząć obowiązywać dopiero od stycznia 2021 na okres czterech lat.

W ramach protokołu uregulowano wymianę handlową traktując Irlandię Północną jako de facto część Unii Europejskiej. W relacjach handlowych z Irlandią obowiązują ujednolicone cła, podatki, w tym także podatek VAT na poszczególne asortymenty i towary. Uznawane są wzajemne atesty i dopuszczenia do obrotu środkami medycznymi i lekami. Obrót artykułami rolno-spożywczymi, w tym zwłaszcza mlekiem, mięsem i warzywami odbywa się bez kontroli granicznej.

Zgodnie z umową brexitową Irlandia Północna nadal uczestniczy w unijnym wspólnym rynku

System sieci energetycznych nadal jest połączony pomiędzy obiema częściami wyspy, możliwe jest także przechowywanie paliwa w irlandzkich magazynach i następnie dostawy do północnoirlandzkich stacji paliw.

Wprowadzono pewne ograniczenia w swobodzie przepływu siły roboczej, ale nie są one tak dotkliwe jak w przypadku innych państw unijnych i Wielkiej Brytanii.

Powstał jednak problem związany z tym, że wprowadzono zasadę tak zwanej nieuniknionej kontroli wymiany towarowej pomiędzy Irlandią Północną, a pozostałymi częściami Zjednoczonego Królestwa.

Unia Europejska i Wielka Brytania w ramach eksportu i importu wprowadziły politykę wzajemnego nakładania ceł. Oznacza to, że wszystkie towary przypływające z Irlandii Północnej drogą morską na pokładzie statków i promów oraz samolotami muszą zostać poddane odprawie celnej.

Na takie rozwiązanie przez wiele miesięcy nie chciał się godzić były premier Boris Johnson i domagał się zmiany zmiany zapisów umowy o brexicie. Rozmowy pomiędzy ekspertami były prowadzone, ale trudno było wypracować kompromisowe rozwiązanie. Z chwilą ustąpienia ze stanowiska i objęcia tej funkcji przez Liz Truss wydawało się, że dojdzie do wznowienia rozmów, ale nowa premier złożyła 25 października dymisję i sprawa została zawieszona.

Jej następcą został Rishi Sunak, który jest bardziej ugodowo nastawiono do Unii Europejskiej. Dzieje się tak za sprawą poważnych problemów, w jakie wpadła brytyjska gospodarka po brexicie. Wystarczyły zaledwie dwa lata, aby giełda w Londynie oddała pierwszeństwo w Europie Paryżowi. Inflacja przekraczająca 11 procent jest najwyższa od 40 lat i dużo wyższa niż w strefie euro, nie wspominając już o poziomie stóp procentowych.

Wielka Brytania po brexicie ma poważne problemy z gospodarką, w tym z wysoką inflacją

Problemy na granicach morskich i ograniczenie wymiany gospodarczej doprowadziły do niedoborów w sklepach podstawowych artykułów spożywczych oraz warzyw i owoców. Należy do tego dodać exodus pracowników, którzy legitymując się paszportami unijnymi, muszą teraz występować o czasowe pozwolenie na pracę.

Te wszystkie elementy doprowadziły do wznowienia rozmów w sprawie statusu Irlandii Północnej. 9 stycznia do Londynu, na zaproszenie brytyjskiego ministra spraw zagranicznych Jamesa Cleverely'ego, przybył wiceprzewodniczący Komisji Europejskie Maros Sefcovic. W rozmowach uczestniczy także sekretarz stanu do spraw Irlandii Północnej Chris Heaton-Harris.

W 2023 roku sami Irlandczycy zadecydują o swoich relacjach z Unią Europejską

Warto zauważyć, że wynegocjowane przepisy odnoszące się do relacji ekonomicznych pomiędzy obu częściami Irlandii obowiązują przez cztery lata. Pod koniec 2024 roku członkowie Zgromadzenia Irlandii Północnej będą głosować nad ich utrzymaniem, co oznacza w praktyce pozostanie w strukturach unijnych, lub ich odrzucenie. W tym przypadku zostaną wprowadzone przepisy dotyczące odpraw granicznych towarów.