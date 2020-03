Lotniska w Pekinie nie będą przyjmować pasażerów z zagranicznych rejsów

Lotniska w Pekinie nie będą przyjmować od niedzieli pasażerów z międzynarodowych rejsów - podała chińska Administracja Lotnictwa Cywilnego. Rejsy do Pekinu będą przekierowywane na inne lotniska w kraju, gdzie pasażerowie przejdą badania na obecność SARS-CoV-2.

Jak podkreślono w komunikacie Administracja Lotnictwa Cywilnego ChRL (CAAC), chodzi o odciążenie lotnisk w stolicy, przez które przechodzi coraz liczniejsza grupa pasażerów powracających do kraju m.in. z Europy, gdzie wywodzący się z Chin koronawirus SARS-CoV-2 czyni coraz większe spustoszenia.

Do obsługi pasażerów z międzynarodowych rejsów wyznaczono w Chinach 12 portów lotniczych. Dopiero po przejściu badań na obecność koronawirusa w jednym z nich, podróżni zdążający do Pekinu będą mogli przesiąść się do samolotów, którymi będą przetransportowani do stolicy kraju. Osoby zakażone zostaną skierowane na kwarantannę w mieście, gdzie przeprowadzono test.

W Chinach, gdzie od kilku dni jedyne potwierdzone przypadki zakażeń dotyczą osób, które powróciły ostatnio do Chin z zagranicy, narastają obawy przed drugą falą epidemii, której źródłem mogliby stać się chińscy studenci przyjeżdżający z krajów UE i USA.

Liczba zakażonych SARS-CoV-2 Chińczyków, którzy weszli w kontakt z wirusem poza granicami Chin, nie jest na razie wysoka i wynosi 315 przypadków, ale ich odsetek wciąż rośnie. Władze obawiają się, że powracający mogliby zagrozić procesowi przywracania normalnego funkcjonowania gospodarki w Chinach, inicjując nową falę zakażeń.

Chińskie władze medyczne nie dysponują na razie danymi o zakażeniu obywateli Chin koronawirusem SARS-CoV-2 od repatriantów - podkreśla agencja Reutera.

Narodowa Komisja Zdrowia podała w niedzielę rano, że w Chinach kontynentalnych potwierdzono w ciągu ostatniej doby 46 nowych przypadków koronawirusa, w porównaniu z 41 dzień wcześniej. Wszystkie, z wyjątkiem jednego, dotyczą osób, które przyjechały z zagranicy.

Liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa w Chinach od początku epidemii wzrosła do 81 054 zakażeń, a liczba zgonów - do 3261. W ciągu ostatniej doby zmarło 6 osób.