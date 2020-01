Łotwa: Ambasador RP: Kampania Łatgalska ważna dla Polaków i Łotyszy

Piątkowe obchody stulecia Kampanii Łatgalskiej zorganizowała polska ambasada wspólnie z łotewskim ministerstwem obrony. "Wspólna organizacja pokazuje, że Kampania Łatgalska jest ważna dla obu krajów" - powiedziała PAP Ambasador RP na Łotwie Monika Michaliszyn.

Obchody 100. rocznicy pokonania oddziałów Armii Czerwonej i wyzwolenia Łatgalii przez połączone wojska polsko-łotewskie odbyły się w piątek w Daugavpils (d. Dyneburgu) na Łotwie.

Jak powiedziała ambasador Michaliszyn Kampania Łatgalska była "do tej pory mało obecna w pamięci Łotyszy", a wypowiadający się w trakcie uroczystości goście zauważyli "wzruszającą atmosferę" obchodów i chwalili organizatorów za "przypominanie tego, że polscy i łotewscy żołnierze wspólnie przelali swoją krew za wolność obu krajów".

W rozmowie z PAP ambasador zaznaczyła jak ważne dla relacji między oboma krajami było to, że Polska "przez wysokich rangą wojskowych łotewskich i przedstawicieli rządu łotewskiego obecnych na obchodach określana była mianem sprawdzonego sojusznika".

Wspólne zwycięstwo sprzed stu lat przenosi się na bardzo dobre relacje między Łotwą a Polską i strategiczne partnerstwo w dzisiejszych czasach - wyraziła przekonanie ambasador Michaliszyn.

Piątkowe obchody rozpoczęły się o godz. 11 od złożenia wieńców na byłym polskim cmentarzu na Słobódce (łot. Slobodka), gdzie spoczywają prochy 237 poległych.

O godzinie 12.30 w Daugavpils została odsłonięta odnowiona tablica pamiątkowa, a następnie została odprawiona msza święta, koncelebrowana przez bp. polowego gen. Józefa Guzdka, po której przemawiali Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, gen. Rajmund Andrzejczak i dowódca Narodowych Sił Zbrojnych Republiki Łotewskiej gen. Leonids Kalnins.

Ostatnim punktem obchodów było uroczyste odsłonięcie odnowionego pomnika poświęconego poległym Legionistom na cmentarzu w Krasławiu (łot. Kraslava), ok. 40 km od Daugavpils, gdzie pochowanych jest 45 znanych oraz 42 nieznanych żołnierzy polskich Legionów, poległych w walkach o te ziemie. Cmentarze polskich żołnierzy są również w Wyszkach (łot. Viszki), Ławkiesach (łot. Laucesa) i innych miejscach w Łatgalii.

3 stycznia 1920 roku wojska polskie i łotewskie pod dowództwem gen. Edwarda Rydza-Śmigłego stanęły do walki z Armią Czerwoną, rozpoczynając akcję bojową o kryptonimie "Zima", znaną także pod nazwą Kampania Łatgalska. Ofensywa połączonych sił polskich i łotewskich doprowadziła do wyzwolenia całej Łatgalii wraz z Daugavpils. W ciągu dwóch miesięcy wojska bolszewickie zostały wyparte, co pozwoliło na zachowanie niepodległości państwa łotewskiego oraz zjednoczenie jego ziem.

Łącznie w Kampanii Łatgalskiej zginęło ponad 500 polskich żołnierzy.