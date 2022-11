Łotwa: Ambasador RP: nosimy w sercach wielkie tradycje, zamykające się w haśle "Bóg, Honor, Ojczyzna"

Wojna w Ukrainie to wyzwanie dla Polski i całego świata; to również szczególne zobowiązanie dla Polaków, bo to my nosimy w sercach tradycje zamykające się w haśle "Bóg, Honor, Ojczyzna" - oświadczyła w piątek ambasador RP na Łotwie Monika Michaliszyn.

Na Łotwie Polacy obchodzą Święto Niepodległości przez kilka dni. W Rydze, w Szkole Polskiej im. Ity Kozakiewicz, w środę rozpoczął się Tydzień Niepodległości, w ramach którego przewidziano m.in. odśpiewanie hymnów Polski i Łotwy oraz pokaz polskich i łotewskich filmów patriotycznych. Zaplanowano też bieg charytatywny organizowany przez Polski Kontyngent i mecz koszykówki uczniów z żołnierzami.

"To, po pierwsze, pokazuje radosną twarz Święta Niepodległości, a po drugie pokazuje obecność polskich żołnierzy na Łotwie. (...) Wiadomo, że jesteśmy na wrażliwym terenie, gdzie Rosja prowadzi swoją akcję dezinformacyjną, dlatego takie zbliżanie polskich środowisk na Łotwie z naszymi żołnierzami to dla nas bardzo cenna inicjatywa" - powiedziała PAP Monika Michaliszyn.

W Dyneburgu (łot. Daugavpils) i okolicach, w miejscach pochówku polskich żołnierzy, przeprowadzono akcję "Światło pamięci" i złożono kwiaty przy Krzyżu poświęconym poległym Legionistom Polskim. Odbędzie się również uroczystość z okazji niepodległości Polski i Łotwy, która obchodzi ten dzień 18 listopada.

"Jesteśmy pod wrażeniem wspaniałych inicjatyw, których organizatorami są łotewscy Polacy z różnych stron: z Rygi, Dyneburga, Rezekne, Jełgawy..." - powiedziała ambasador. "Jest to bardzo podnoszące na duchu" - przyznała.

W piątek w Kościele Matki Boskiej Bolesnej w Rydze modlono się na mszy św. w intencji Ojczyzny i owocnych stosunków polsko-łotewskich. Byli na niej obecni przedstawiciele polskiej ambasady, łotewscy Polacy, polscy żołnierze stacjonujący w bazie NATO w Adażi, przedstawiciele Polskiej Fundacji Narodowej. Z okazji Dnia Niepodległości również w bazie wojskowej w Adażi przeprowadzono uroczysty apel.

Ambasador podczas przemówienia zaznaczyła, że wojna w Ukrainie to kolejne wyzwanie "dla Polski, dla regionu, dla Europy i dla całego świata". "To szczególne zobowiązanie również dla Polaków, nie tylko w ojczyźnie, ale także dla Polaków poza granicami państwa, również dla Polaków łotewskich. Bo to my w sercach nosimy te wielkie tradycje, które zamykają się w haśle +Bóg, Honor, Ojczyzna+" - podkreśliła Monika Michaliszyn.

"I to właśnie kultywowanie tych wartości, o których nam tak pięknie przypomina dzisiejsze święto Niepodległości, poprzez wykazywanie solidarności z Ukrainą i z jej mieszkańcami, poprzez wspieranie walczącej Ukrainy i mówienie całemu światu, jak ważne jest to, by Ukraina pozostała wolna i niepodległa, to nasze wielkie zadanie" - dodała.

"Walka o niepodległość - nie tylko własnego narodu - to polska tradycja" - podkreśliła ambasador.

Rozmówczyni PAP zwróciła uwagę, że w piątek swoje święto ma też Łotwa: obchodzony jest tam Dzień Laczplesisa, w którym Łotysze upamiętniają poległych w walkach o niepodległość swojego kraju. Zwróciła uwagę, że byli wśród nich też Polacy z Łotwy oraz Polacy z Polski - polska armia brała udział w Kampanii Łatgalskiej.

3 stycznia 1920 roku wojska polskie i łotewskie pod dowództwem gen. Edwarda Rydza-Śmigłego stanęły do walki z Armią Czerwoną, rozpoczynając akcję bojową o kryptonimie "Zima", znaną także pod nazwą Kampania Łatgalska. Ofensywa połączonych sił polskich i łotewskich doprowadziła do wyzwolenia całej Łatgalii wraz z Daugavpils. W ciągu dwóch miesięcy wojska bolszewickie zostały wyparte, co pozwoliło na zachowanie niepodległości państwa łotewskiego oraz zjednoczenie jego ziem. Łącznie w Kampanii Łatgalskiej zginęło ponad 500 polskich żołnierzy.

Z Rygi Natalia Dziurdzińska