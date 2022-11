Łotwa: Autokar, który zderzył się z ciężarówką wiózł estońskich i ukraińskich żołnierzy

Estoński autokar, który zderzył się z ciężarówką w sobotę wieczorem na północy Łotwy, przewoził estońskich i ukraińskich żołnierzy - poinformowało w niedzielę wieczorem wojsko Estonii. Łotewska straż pożarna i służby ratownicze przekazały, że w wypadku zginęła jedna osoba, a 26 zostało rannych.

"Wieczorem 26 listopada niedaleko Ainażi doszło do poważnego wypadku, w którym zginął kierowca autokaru wyczarterowanego przez estońskie siły zbrojne. Siły zbrojne składają kondolencje bliskim kierowcy" - oświadczyło biuro rzecznika estońskiego wojska, cytowane przez agencję BNS.

"Jeden estoński żołnierz został ranny w wypadku i zabrany do szpitala. Jego zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Reszta pasażerów rannych w wypadku to członkowie ukraińskich sił zbrojnych, którzy również zostali hospitalizowani. Łotewska policja pracuje nad wyjaśnieniem dokładnej przyczyny wypadku" - dodano.

Minister obrony Łotwy Artis Pabriks powiedział w wywiadzie dla radia publicznego, że gdyby strona łotewska wiedziała o przemieszczeniu się żołnierzy przez kraj, mogłaby pomóc, zapewniając konwój. Łotewska policja poinformowała, że za możliwą przyczynę wypadku uważa złe warunki pogodowe.

Autokar, który zderzył się z ciężarówką, był obsługiwany przez estońską firmę MK Autobuss. Jej przedstawiciele przekazali, że do zderzenia doszło, gdy kierowca ciężarówki jadącej przeciwległym pasem stracił panowanie nad swoim pojazdem. Według firmy w chwili wypadku w autokarze znajdowało się w 48 osób, w tym 46 pasażerów i dwóch kierowców, a autokar jechał z Estonii do Polski. Do kolizji doszło na trasie Ryga-Ainażi (Via Baltica).