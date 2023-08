Łotwa: Będzie opublikowany wykaz firm eksportujących do Rosji i na Białoruś

Minister gospodarki Łotwy Ilze Indriksone zwróciła się do państwowego biura statystycznego o publikację wykazu łotewskich firm, które kontynuują eksport do Rosji i na Białoruś - podaje w środę agencja LETA.

Indriksone zaznaczyła, że lista takich firm powinna zostać opublikowana na stronie internetowej biura statystycznego i należy ją uaktualniać co miesiąc.

Jak przypomina agencja LETA, na Łotwie w sierpniu powstała inicjatywa, w ramach której zbierane są podpisy osób opowiadających się za publikacją listy łotewskich firm prowadzących eksport do Rosji.

Zigmars Dzenis, pomysłodawca inicjatywy, stwierdził, że pomimo rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie, kilkaset łotewskich firm, nieobjętych sankcjami, kontynuuje współpracę z Rosją.

LETA poinformowała, że w 2019 roku nieco ponad tysiąc firm eksportowało towary z Łotwy do Rosji, zaś w pierwszych miesiącach 2023 roku było to 307 firm. Według Dzenisa w maju 2023 roku z Łotwy do Rosji przede wszystkim eksportowano alkohol, produkty spożywcze, środki chemiczne, leki, urządzenia, sprzęt elektroniczny, wyroby tekstylne.

Z Rygi Natalia Dziurdzińska