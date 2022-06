Łotwa: Blinken: USA od początku wspierają Inicjatywę Trójmorza

Stany Zjednoczone wspierają Inicjatywę Trójmorza od pierwszego dnia - powiedział w poniedziałek podczas szczytu tego formatu sekretarz stanu USA Antony Blinken, który z uczestnikami spotkania w Rydze połączył się online. Wskazywał na rolę państw regionu Trójmorza w eksporcie ukraińskiego zboża.

Blinken podkreślił, że Inicjatywa Trójmorza to format, którego celem jest nie tylko rozwój infrastrukturalny i gospodarczy, ale także stworzenie silnego sojuszu, opartego na demokracji, praworządności, czy przejrzystości.

"Stany Zjednoczone zainwestowały w sukces tej inicjatywy od pierwszego dnia, bo wiemy, że porządek oparty na prawie międzynarodowym jest silniejszy i dzięki temu możemy stworzyć o wiele bardziej demokratyczną i silniejszą Europę Środkową" - powiedział szef dyplomacji USA.

Blinken mówił też o konieczności uniezależnienia się regionu Trójmorza od rosyjskiego gazu, co - jak zaznaczył - sprawi, że będziemy mniej podatni na działania Kremla, zaś Kreml nie będzie miał środków na prowadzenie wojny przeciwko Ukrainie.

Amerykański sekretarz stanu zwracał też uwagę na potrzebę rozwoju infrastruktury drogowej, kolejowej, czy lotnisk, co jest bardzo ważne z punktu widzenia NATO. "Dzięki temu mogliśmy wysłać pomoc humanitarną na Ukrainę, a 6 mln cywilów mogło się wydostać z Ukrainy. Większość z nich znalazła schronienie w waszych krajach, za co bardzo dziękuję" - powiedział Blinken do uczestników szczytu w Rydze.

"Rosja blokuje eksport zboża z Ukrainy i ta sama infrastruktura jest istotna, aby wydostać stamtąd żywność" - dodał.

Blinken mówił, że cała administracja USA wspiera kraje Trójmorza, by zwiększyć dobrobyt w Europie Środkowej i Wschodniej, by Europa była demokratyczna, zjednoczona i wolna. "Musimy zwiększyć odporność krajów na wschodniej flance NATO" - dodał.

Z Rygi Aleksandra Rebelińska