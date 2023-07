Łotwa: Budowa ogrodzenia na granicy z Białorusią ma przyspieszyć

Budowa ogrodzenia na granicy Łotwy z Białorusią ma przyspieszyć - zapowiedziała we wtorek spółka odpowiedzialna za realizację tego projektu. Łotwa buduje płot, by zapobiec przedostawaniu się do kraju nielegalnych imigrantów.

Firma ogłosiła, że znalazła "kilka rozwiązań", które pozwolą na przyspieszenie budowy ogrodzenia na granicy z Białorusią - napisała agencja LETA. Priorytety prac zmieniono w związku z obecną sytuacją bezpieczeństwa w regionie - przekazał przedstawiciel spółki.

Najważniejszym zadaniem tego lata jest zbudowanie płotu na odcinku 63,9 km. Budowa całej infrastruktury 173-kilometrowego pasa granicznego ma zakończyć się w 2024 roku. Prace zaplanowane na przyszły rok, to wylesianie i budowa wież łączności.

Łotewskie media zaznaczyły, że przy wyborze ogrodzenia stałego straż graniczna kierowała się doświadczeniem Litwy i Polski, m.in. jeśli chodzi o dobór najbardziej optymalnego rozwiązania i najniższe koszty budowy.

Z Rygi Natalia Dziurdzińska