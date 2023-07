Łotwa: Burza po nagraniu staruszki wnoszonej na egzamin z języka łotewskiego; eksperci : pożywka dla rosyjskiej propagandy

Nagranie przedstawiające staruszkę na wózku wnoszoną na egzamin z języka łotewskiego wywołało burzę w łotewskich mediach. Eksperci podkreślają, że takie wideo to pożywka dla rosyjskiej propagandy. Część obywateli Rosji żyjących na Łotwie musi zdać egzamin; w przeciwnym razie ich pozwolenie na pobyt stały nie będzie przedłużone na przyszły rok.

Nagranie z Dyneburga (łot. Daugavpils) przedstawiające starszą kobietę na wózku wnoszoną do budynku, w którym przeprowadzane są egzaminy, zyskało miliony wyświetleń na platformie TikTok. Na wideo widać 74-letnią obywatelkę Rosji mieszkającą w Dyneburgu na południowym wschodzie Łotwy - informuje serwis LSM.

Autorka nagrania to aktywistka opowiadająca się przeciwko obowiązkowym egzaminom. Nagranie kobiety ustaliły zawczasu.

Część obywateli Rosji żyjących na Łotwie musi do jesieni zdać egzamin z języka łotewskiego; w przeciwnym razie ich pozwolenie na pobyt stały nie będzie przedłużone na przyszły rok. W kwietniu ruszyły testy, które przejść powinno ok. 20 tysięcy osób.

74-latka oceniła w rozmowie z mediami, że obowiązek zdania egzaminu to "ludobójstwo rosyjskojęzycznych" mieszkańców Łotwy, którzy "w przeszłości zwrócili się o pomoc do Rosji, bo mieli słabe emerytury". LSM pisze, że kobiecie nie postawiono żadnej diagnozy, która mogłaby usprawiedliwiać wyłączenie jej z obowiązku zdania egzaminu, jednak ma ona problemy z poruszaniem się. W budynku, w którym odbywają się egzaminy w Dyneburgu, nie ma windy, dlatego zdający, którzy nie mogą wejść na górę o własnych siłach, otrzymują pomoc.

Łotewskie służby bezpieczeństwa (VDD) analizują ten incydent. "W ocenie VDD działania tej pani, która mimo trudności zdecydowała się na podejście do egzaminu i udowodnienie swojego poziomu języka łotewskiego to pozytywny przykład dla innych rosyjskich obywateli. Jednak niektóre osoby, kierując się samolubnymi celami, wykorzystują to zdarzenie, by propagować podział w łotewskim społeczeństwie i obrócić łotewskie społeczeństwo przeciwko łotewskim władzom i instytucjom" - podkreśliły służby.

Rosyjskie media propagandowe już wykorzystały nagranie w swoich celach, co było do przewidzenia - zaznaczają eksperci, cytowani przez łotewski portal LSM. "To bardzo owocny materiał do rozpowszechniania przez prokremlowskie kanały. Widzimy, że opatrzono go komentarzami ze słowami czystka etniczna, nazizm (...)" - wskazała ekspertka Nika Aleksejeva.

Po publikacji nagrania w kraju ruszyła kampania na rzecz obniżenia wieku osób, które nie muszą zdawać egzaminu.

Latem ubiegłego roku łotewski Sejm zdecydował, że obywatele Rosji mogą otrzymać pozwolenie na pobyt stały tylko po udowodnieniu znajomości języka urzędowego, czyli łotewskiego, na poziomie A2. Zmiany w prawie imigracyjnym dotyczą osób, które miały łotewskie obywatelstwo albo posiadały status "nieobywateli", następnie otrzymały obywatelstwo Rosji, a obecnie mają pozwolenie na stały pobyt na Łotwie. Od reguły obowiązują wyjątki, np. związane z wiekiem (75 lat) czy stanem zdrowia.

Serwis LSM zaznacza, że łącznie na Łotwie żyje ok. 50 tys. obywateli Rosji, którzy mają pozwolenie na stały pobyt, ale obowiązek udowodnienia znajomości języka dotyczy tylko byłych obywateli i "nieobywateli" Łotwy (osób, które nie przeszły naturalizacji).

"To nie tajemnica, że wiele osób z tej grupy zmieniało obywatelstwo, ponieważ na Łotwie wiek emerytalny był podniesiony, a z obywatelstwem Rosji kobiety mogły przejść na emeryturę już w wieku 55 lat, a mężczyźni - 60. Teraz ludzie z tej grupy mówią, że czują się ukarani" - czytamy.

Jeśli obywatele Rosji do początku września nie przedłożą w urzędzie odpowiednich dokumentów, ich pozwolenia na pobyt stały stracą ważność i po dwóch grudnia nie będą mogli pozostać na Łotwie (chyba że zawnioskują o pobyt tymczasowy).

Z Rygi Natalia Dziurdzińska