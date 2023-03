Łotwa: Dyrektor ośrodka eksperckiego NATO: Rosja nie ma sił by wciągnąć kraje bałtyckie do swojej strefy wpływów

Rosja chciałaby wciągnąć kraje bałtyckie do swojej strefy wpływów, ale obecnie nie ma sił na realizację swych celów strategicznych w tych państwach - uważa Janis Sarts, dyrektor Centrum Eksperckiego NATO ds. Komunikacji Strategicznej w stolicy Łotwy Rydze.

Ekspert zaznaczył, że na Łotwie, tak jak w wielu innych krajach, obecni są agenci wpływu Rosji i "pożyteczni idioci" - pisze w środę portal LSM. Według Sartsa to jeden z instrumentów najskuteczniej wykorzystywanych przez Kreml w Europie.

Pytany o to, jakie są rosyjskie cele, jeśli chodzi o Łotwę, ekspert stwierdził, że zmieniają się one wraz z okolicznościami. Na przykład obecnie Moskwie zależy, by zmniejszyć łotewską pomoc dla Ukrainy i żeby Ryga nie mówiła na Zachodzie tak głośno o potrzebie wspierania Kijowa.

"To jest cel taktyczny. Zaś według mnie celem strategicznym byłaby Łotwa w strefie wpływów Rosji" - podkreślił.

"Obecnie Rosja moim zdaniem nie ma sił ani środków na cele strategiczne w krajach bałtyckich. Na cele taktyczne ma. Ale i w tym przypadku - jeśli spojrzymy na proces demontażu (na Łotwie sowieckich) pomników, to (zobaczymy, że) była to możliwość, którą Rosja mogła wykorzystać... A w rzeczywistości do niczego nie doszło. Myślę, że to dlatego, że nie ma zasobów" - kontynuował dyrektor NATO StratCom COE.

Według niego zasoby Kremla wykorzystywane są w samej Rosji, by wspierać reżim, a także na Ukrainie i w największych krajach Zachodu.