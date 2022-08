Łotwa: Historyk: nasze społeczeństwo wciąż odczuwa traumę okupacji sowieckiej i nazistowskiej

Społeczeństwo Łotwy wciąż odczuwa traumę sowieckiej i nazistowskiej okupacji; koszty ludzkie tego trwającego 51 lat okresu były dla narodu ogromne - mówi PAP łotewski historyk dr Gints Apals, dyrektor departamentu historii publicznej Muzeum Okupacji Łotwy. Muzeum upamiętnia okupację sowiecką (1940-1941 i 1944-1991) oraz niemiecką (1941-1944).

W wyniku okupacji Łotwy jedna czwarta jej przedwojennej populacji, liczącej ok. 2 miliony, zginęła, została deportowana do ZSRR albo była zmuszona do poszukiwania schronienia na Zachodzie - podkreśla Apals.

Jak kontynuuje ekspert, sowieckich rządów doświadczyła średnio połowa obecnych mieszkańców Łotwy; w ludziach żyją wspomnienia, historie rodzinne. "Są np. osoby, których dziadkowie i babcie byli deportowani czy zginęli, walcząc na wojnie. Więc ma to bardzo znaczący osobisty wymiar" - zaznacza historyk. Rozmówca PAP uważa, że "znaczna część łotewskiego społeczeństwa wciąż pamięta i wciąż do pewnego stopnia boi się, że historia może się powtórzyć".

Apals wskazuje, że pamięć historyczna społeczeństwa Łotwy nie jest jednorodna. Jak wyjaśnia ekspert, część Rosjan zamieszkujących obecnie ten bałtycki kraj to potomkowie rosyjskiej ludności, która żyła tu już w XVII wieku. Później, w czasach ZSRR, część Rosjan była przeciwko komunistom, inni ich popierali - podkreśla.

Druga część obecnej rosyjskiej populacji Łotwy to imigranci z czasów sowieckich i ich potomkowie. "Z tą częścią łotewskiej populacji nie łączy nas pamięć kolektywna" - mówi PAP historyk. "Oczywiście oni też mogli doświadczyć strasznych rzeczy w Związku Sowieckim, takich jak kolektywizacja czy terror stalinowski. Ale jeśli chodzi np. o okres II wojny światowej i okres łotewskiej niepodległości, to w tej kwestii mamy bardzo odmienne opinie i odmienną pamięć kolektywną" - dodaje Apals.

"Czynnik sowiecki, lojalność wobec Sowietów i współczesnej Rosji są wciąż bardzo ważne dla tych osób, które przybyły na Łotwę w latach 1950-1980" - kontynuuje ekspert.

Apals zwraca uwagę, że zgodnie z porozumieniem zawartym między Łotwą i Rosją ponad 20 tys. sowieckich wojskowych, którzy przeszli w stan spoczynku, mogło pozostać w tym kraju po rozpadzie ZSRR. Razem z członkami rodzin stanowią oni grupę liczącą ok. 100 tys. ludzi - wskazuje historyk. Jak dodaje, "to jest część społeczeństwa, która wciąż pozostaje lojalna wobec przeszłości".

Ekspert zaznacza, że sytuacja w sąsiedniej Estonii wygląda inaczej, ponieważ sowieccy oficerowie w stanie spoczynku musieli opuścić ten kraj na początku lat 90. "To może być jedno z wyjaśnień, dlaczego sytuacja bezpieczeństwa w Estonii jest trochę bardziej stabilna w porównaniu z Łotwą" - ocenia przedstawiciel ryskiego muzeum, w którym niedawno otwarto nową, multimedialną wystawę przedstawiającą historię okupacji Łotwy.

Muzeum Okupacji Łotwy utworzono w 1993 roku. Upamiętnia ono okupację sowiecką (1940-1941 i 1944-1991) oraz niemiecką (1941-1944, choć część Łotwy była w rękach Niemców aż do maja 1945 roku).

Z Rygi Natalia Dziurdzińska