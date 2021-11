Łotwa: Jens Stoltenberg zapewnia o wsparciu NATO dla Ukrainy

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg zapewnił, że Sojusz wesprze Ukrainę jako swojego "ważnego partnera" - przekazała we wtorek Agencja Reutera.

Stoltenberg odniósł się w ten sposób do obaw Ukrainy związanych z rosyjską aktywnością wojskową u jej wschodnich granic. Dodał, że Sojusz Północnoatlantycki może zapewnić "trening, możliwości i oddanie Kijowowi, ale ważne jest, aby rozróżnić Ukrainę od sojuszniczych państw bałtyckich, które jako członkowie NATO mają gwarancję wzajemnej ochrony".

"Widzimy duże zdolności, jednostki pancerne, drony, elektroniczne systemy walki i dziesiątki tysięcy gotowych do walki rosyjskich jednostek" - skomentował Stoltenberg. Dodał, że intencje Rosji są niejasne, ale NATO może wystosować różne rodzaje odpowiedzi na agresję, takie jak sankcje polityczne i ekonomiczne.

"Także fakt, że zwiększyliśmy swoją obecność regionalną, zarówno w regionie Morza Czarnego, jak i w regionie bałtyckim, w powietrzu, na lądzie i na morzu, jest bezpośrednią reakcją na rosyjską inwazję na Ukrainę, bezprawną aneksję Krymu" - stwierdził Stoltenberg.

Sekretarz generalny podzielił się swoimi wypowiedziami z dziennikarzami w trakcie swojego pobytu w Rydze po porannej konferencji towarzyszącej spotkaniu ministrów państw NATO. Na konferencji Stoltenberg mówił o planowanej nowej koncepcji strategicznej Sojuszu, globalnych zagrożeniach i możliwościach odpowiedzi na współczesne wyzwania związane z obronnością.

Spotkanie ministrów państw NATO rozpoczyna się we wtorek po południu i będzie trwało do środy. Wśród uczestników spotkania znajduje się także sekretarz stanu USA Antony Blinken, który przyleciał do Rygi we wtorek rano, aby wcześniej wziąć udział w rozmowach z łotewskimi partnerami.