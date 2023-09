Łotwa: Kraje bałtyckie i nordyckie deklarują kontynuację wsparcia dla Ukrainy do czasu jej zwycięstwa

Ministrowie spraw zagranicznych krajów bałtyckich i nordyckich (NB8) zadeklarowali podczas dwudniowego spotkania w Rydze kontynuację wsparcia dla Ukrainy do czasu jej zwycięstwa w wojnie obronnej z Rosją.

Kriszjanis Karinsz, premier i p.o. szefa MSZ Łotwy, podkreślił na wspólnej konferencji prasowej po spotkaniu ministrów, że tematem rozmów była koordynacja i wzmocnienie pomocy dla Ukrainy. Mówiono o tym, jak można rozpowszechniać przekaz w tej sprawie na arenie międzynarodowej, w tym w krajach, które są oddalone od Europy i które mogą nie zdawać sobie sprawy z tego, że Rosja prowadzi na Ukrainie wojnę imperialistyczną - dodał.

"Rosja będzie musiała w końcu zostać pociągnięta do odpowiedzialności za wszystkie zbrodnie popełnione na Ukrainie. Według mnie odpowiednim rozwiązaniem byłby trybunał karny, przed którym stanęliby najwyżsi przedstawiciele władz Rosji. To jest nieuniknione i do tego dojdzie, ponieważ muszą odpowiedzieć za to, co zrobili" - powiedział Karinsz.

Rozmowy dotyczyły też bezpieczeństwa energetycznego i niezależności energetycznej. "Pomyślnie uniezależniliśmy się od rosyjskich paliw, jednak wciąż pozostaje dużo do zrobienia" w tej kwestii - dodał. Zwrócił uwagę na konieczność budowy infrastruktury, która zapewni nie tylko bezpieczne źródła energii, ale też konkurencyjne ceny.

"Będziemy nadal wspierać Ukrainę. Jest to oczywiste, że Ukraina wygra tę wojnę" - podsumował Karinsz.

Wtórowali mu przedstawiciele MSZ innych krajów NB8.

"Jesteśmy z Ukrainą do czasu jej wygranej. Rozmawialiśmy o tym, czym jest zwycięstwo i co możemy zrobić, by je przyspieszyć" - powiedział szef MSZ Litwy Gabrielius Landsbergis. Zwrócił uwagę, że niektóre zwycięstwa odnoszone są poza polem bitwy - to wygrane na płaszczyźnie politycznej i dyplomatycznej. W tym kontekście ministrowie rozmawiali w Rydze o integracji Ukrainy z NATO i UE oraz o odbudowie Ukrainy.

Szef dyplomacji Szwecji Tobias Billstroem ocenił, że "obecność wszystkich krajów nordyckich i bałtyckich w NATO będzie stanowić przesunięcie w polityce bezpieczeństwa w naszym regionie, co wzmocni nas wszystkich".

Format NB8 obejmuje Łotwę, Litwę, Estonię, Szwecję, Norwegię, Finlandię, Danię i Islandię.

Z Rygi Natalia Dziurdzińska