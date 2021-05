Łotwa: Linie Air Baltic zawieszają od czwartku loty do Mińska

Łotewski przewoźnik Air Baltic oferujący tanie rejsy ogłosił we wtorek, że od czwartku zawiesza wszystkie loty z Rygi do Mińska. W oświadczeniu podkreślono, że jest to konsekwencja decyzji łotewskiego rządu, który jest głównym udziałowcem spółki Air Baltic.

Zgodnie z niedawno ogłoszonym rozkładem linie planowały w sezonie letnim - aż do końca października - trzy loty z Rygi do Mińska i trzy powrotne tygodniowo. Wtorkowa decyzja oznacza, że 126 rejsów nie zostanie zrealizowanych - pisze Reuters.

Decyzja jest pokłosiem szczytu Rady Europejskiej w Brukseli. W poniedziałek uczestniczący w nim szefowie rządów i przywódcy państw członkowskich Unii opowiedzieli się za wprowadzeniem zakazu przelotów przez przestrzeń powietrzną UE dla białoruskich linii lotniczych i uniemożliwieniem białoruskim samolotom dostępu do portów lotniczych na terytorium Unii Europejskiej. Zaapelowali też do przewoźników lotniczych mających siedzibę w UE o unikanie przelotów nad Białorusią.

Powodem jest incydent, do jakiego doszło w niedzielę, gdy samolot linii Ryanair lecący z Aten do Wilna został zmuszony do lądowania w Mińsku wskutek informacji o ładunku wybuchowym na pokładzie. Informacja o zagrożeniu okazała się nieprawdziwa, za to na lotnisku w Mińsku białoruskie władze zatrzymały opozycyjnego aktywistę, byłego współredaktora kanału Nextai blogera Ramana Pratasiewicza, który był na pokładzie. Mężczyzna był poszukiwany listem gończym przez reżym Alaksandra Łukaszenki.

Podczas unijnego szczytu przywódcy w konkluzjach wyrazili też solidarność z Łotwą po nieuzasadnionym wydaleniu łotewskich dyplomatów z Białorusi.

Stosunki na linii Łotwa-Białoruś są napięte z kilku powodów. W poniedziałek w Mińsku ambasadorowi Łotwy, a także personelowi ambasady polecono opuszczenie Białorusi. Wcześniej szef łotewskiej misji dyplomatycznej został wezwany do białoruskiego MSZ. Wyrażono tam kategoryczny protest wobec aktu "państwowego wandalizmu", jakim były działania burmistrza Rygi, który nakazał zastąpić eksponowaną w związku z mistrzostwami świata w hokeju flagę państwową Białorusi, biało-czerwono-białą flagą, nawiązującą do symboli historycznych i będącą symbolem białoruskich protestów.

W odpowiedzi na działania Mińska łotewskie ministerstwo spraw zagranicznych postanowiło o wydaleniu ambasadora Białorusi i personelu dyplomatycznego tego kraju.