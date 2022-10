Łotwa: Ludzie gromadzą się przy sowieckim pomniku, który ma być usunięty; są zatrzymania

W Dyneburgu - drugim co do wielkości mieście Łotwy - ludzie gromadzą się w niedzielę przed sowieckim pomnikiem, który zgodnie z decyzją władz państwowych ma być zdemontowany. Okolicę patrolują policjanci. Dwie osoby zatrzymano.

W Dyneburgu (łot. Daugavpils) zdemontowany ma być Memoriał Żołnierzy Armii Radzieckiej oraz pomnik ku czci żołnierzy 360. dywizji strzeleckiej Armii Czerwonej. Dostęp do pomników znajdujących się na liście obiektów podlegających demontażowi zostanie zamknięty od godz. 22 w niedzielę do 9 rano w poniedziałek. Według mediów może to oznaczać, że w nocy rozpocznie się rozbiórka pomników.

Już w sobotę mieszkańcy miasta - którego ludność w większości jest rosyjskojęzyczna - zaczęli przynosić przed pomniki kwiaty i znicze - relacjonuje portal LSM. Okolice upamiętnień patrolują policjanci.

W niedzielę wieczorem agencja LETA poinformowała o dwóch zatrzymanych osobach przy Memoriale, w tym za śpiewanie pieśni gloryfikujących wojnę. Policja podała, że wszczęto jedno postępowanie w związku ze złamaniem zasad korzystania z dronów. Ogólnie sytuację na miejscu oceniono jako spokojną.

W połowie września władze Dyneburga na południu Łotwy zapowiedziały usunięcie sowieckich pomników w przewidzianym przez ustawę terminie, czyli do 15 listopada. W piątek mer miasta Andrejs Elksninsz powiedział, że obiekty będą usunięte "nawet w trybie przymusowym" i podkreślił, że mieszkańcy mają trzy dni, by się z nimi "pożegnać".

Wcześniej Trybunał Konstytucyjny odmówił wszczęcia postępowania na wniosek władz Dyneburga, które zwróciły się do niego z prośbą o zbadanie, czy ustawa zobowiązująca do demontażu pomników gloryfikujących reżim sowiecki jest zgodna z konstytucją.

W drugiej połowie czerwca na Łotwie weszło w życie prawo zakazujące demonstrowania w przestrzeni publicznej symboliki sowieckiej i nazistowskiej oraz zobowiązujące do usunięcia do 15 listopada obiektów gloryfikujących te reżimy. Zdemontowane mają być pomniki, znaki pamięci i inne obiekty, pod którymi nie ma pochówków. Usuwaniu monumentów sprzeciwia się część rosyjskojęzycznych mieszkańców Łotwy.

