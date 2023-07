Łotwa: Marszałek Witek: Ukraina musi wejść do NATO, aby być gwarantem bezpieczeństwa Europy (aktualizacja)

Polska oczekuje, że szczyt NATO w Wilnie przyniesie Ukrainie informacje o tym, jaka będzie jej ścieżka przystąpienia do Sojuszu - oświadczyła w poniedziałek w Rydze marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek. Według niej Ukraina musi być członkiem NATO, także po to, aby być gwarantem bezpieczeństwa Europy.

Marszałek Witek od niedzieli przebywa z wizytą na Łotwie; w poniedziałek uczestniczyła w Rydze w śniadaniu roboczym wraz z przewodniczącymi parlamentów: Litwy - Viktorią Czmilyte-Nielsen, Estonii - Laurim Hussarem, Łotwy - Edvardsem Smiltensem, szefową niemieckiego Bundestagu Baerbel Bas oraz przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy Rusłanem Stefanczukiem.

Po nim szefowie parlamentów wystąpili na wspólnej konferencji prasowej, by poinformować o podpisanej przez nich tego dnia deklaracji, w której w przededniu szczytu NATO wzywają państwa sojusznicze m.in. do utworzenia szybkiej ścieżki przyjęcia Ukrainy i wsparcia planu pokojowego prezydenta tego kraju Wołodymyra Zełenskiego.

"Dla mnie ważne jest to, że przy każdej okazji takich spotkań, jak chociażby to, zawsze dopraszamy Ukrainę, ponieważ dzisiaj bezpieczeństwo Europy to jest szybkie, zwycięskie zakończenie wojny przez Ukrainę" - powiedziała Witek.

Dodała, że Polska zobowiązała się do nawiązania kontaktu z ambasadorami krajów afrykańskich, ponieważ - jak zaznaczyła - dezinformacja, jaką Rosja rozsiewa w tych krajach "jest niewyobrażalna". "Chcemy walczyć z tą dezinformacją, bo wiemy jakie będziemy mieć problemy, jeśli Rosjanie utrzymają się na mocnych pozycjach w Afryce" - zaznaczyła marszałek Sejmu.

Jednocześnie podkreśliła, że Polska oczekuje, iż wileński szczyt NATO przyniesie Ukrainie informacje o tym, jaka będzie ścieżka przystąpienia tego kraju do NATO. "Ukraina musi być członkiem NATO, także po to, aby być gwarantem bezpieczeństwa Europy, ze względu na swoją armię, która szkoli się od 2014 roku" - zauważyła Witek.

Zaznaczyła, że największym gwarantem bezpieczeństwa Europy byłoby to, o co Polska apeluje od dawna - szybką dostawę najnowocześniejszej broni dla Ukrainy. "Ich żołnierze pokazali, że potrafią walczyć, potrafią obsługiwać najnowocześniejsze uzbrojenie i trzeba to kontynuować" - powiedziała Witek.

Poinformowała, że po szczycie odbędzie się kolejne spotkanie, do którego zobowiązała się Polska. "Będę chciała zorganizować to spotkanie w Warszawie, dlatego, że chcemy wiedzieć co dalej" - podkreśliła marszałek Sejmu.

Szef łotewskiego parlamentu Smiltens podkreślał, że wspólna deklaracja pokazuje jedność państw regionu we wsparciu dla Ukrainy. Zaznaczał, że jej sygnatariusze wzywają członków NATO, by podjęli zobowiązanie do przyjęcia Ukrainy i przygotowali dla niej ścieżkę do przeprowadzenia tego procesu.

Podkreślał, że w deklaracji zawarto też apel o szybkie i konkretne wsparcie Ukrainy i wyjście naprzeciw jej potrzebom dotyczącym skoordynowanego zwiększenia jej potencjału militarnego, m.in. poprzez dostarczenie niezbędnego uzbrojenia i amunicji.

W dokumencie zawarto - jak mówił - także apel o dalsze wspieranie działań Ukrainy na rzecz obrony integralności jej terytorium oraz o zwiększenie i zacieśnienie strategicznej współpracy UE-NATO w zakresie bezpieczeństwa.

Szefowa litewskiego parlamentu Czmilyte-Nielsen wzywała sojuszników do wzmocnienia wschodniej flanki NATO, nie tylko w związku z agresją rosyjską na Ukrainę, ale też - jak podkreślała - także nieprzewidywalnością polityki i działań Białorusi. Mówiła też o wspólnych projektach infrastrukturalnych prowadzonych przez państwa regionu.

Szef estońskiego parlamentu Hussar podkreślał konieczność osądzenia i ukarania odpowiedzialnych za zbrodnie wojenne popełnione na Ukrainie.

Przewodniczący ukraińskiej Rady Najwyższej Stefanczuk podkreślał, że 99 proc. Ukraińców chce przystąpienia swego kraju do NATO. "Jesteśmy społeczeństwem, które chce pokoju, chce być bezpieczne i właśnie NATO postrzega jako gwarancję swojego bezpieczeństwa na przyszłość" - powiedział.

Dziękował szefom parlamentów za ich wspólne oświadczenie i za to, że społeczeństwa ich krajów "stoją u boku Ukrainy w czasie tej strasznej wojny". "Liczymy na bardzo wyraźne przesłanie ze szczytu NATO w Wilnie, jeśli byłoby ono tak silne, jak wasze oświadczenie - byłoby to wspaniałe" - mówił.

Zapewniał, że Ukraina będzie krok po kroku podążała ścieżką ku pełnemu członkostwu w Sojuszu Północnoatlantyckim i w UE. "Nie rozumiemy już Rosji, nie rozumiemy już jej postępowania, jest między nami przepaść. Ale cieszymy się, że po stronie wolności, pokoju i demokracji mamy z wami jedność, mamy wasze wsparcie. Bo ta jedność to nadzieja na przyszłość, nadzieja na pokój dla świata" - oświadczył Stefanczuk.

Z Rygi Wiktoria Nicałek