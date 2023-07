Łotwa: Media: gdy południe Europy mierzy się z upałami, my marzniemy

Dlaczego mieszkańcy Łotwy marzną, podczas gdy reszta Europy mierzy się z upałami? Czy jeszcze wróci do nas w tym roku lato? - zastanawia się w piątek łotewski portal Delfi. Na Łotwie jest deszczowo, a temperaturom daleko do upalnych - dodaje.

Obecne lato w wielu częściach Europy i świata jest niezwykle gorące, jednak na Łotwie się tego nie odczuwa; wcale nie jest upalnie.

Jak wyjaśniają meteorolodzy, wynika to z ruchów mas powietrza w Europie. Podczas gdy na południe kontynentu docierają masy gorącego powietrza znad północnej Afryki, to na północy Europy warunki pogodowe zależą od cyklonów i mas powietrza płynących z zachodu - znad Oceanu Atlantyckiego. To uniemożliwia przeniknięcie do regionu gorących mas powietrza.

Eksperci zwracają uwagę, że w letnich miesiącach na Łotwie były okresy gorące, zimne, panowała susza, ale też odnotowano długotrwałe opady. Łączna suma opadów latem w tym roku jest niższa od normy klimatycznej.

Czy tego lata będzie jeszcze ciepło albo upalnie? - zastanawia się portal Delfi. Z prognoz na koniec czerwca-początek sierpnia wynika, że długie fale upałów w tym okresie są mało prawdopodobne.

Będą jednak jeszcze ciepłe, a nawet gorące dni. W najbliższy weekend może być od 25 do nawet 28 stopni. W piątek pod wieczór w Rydze termometry pokazują 20 stopni, a niebo jest zachmurzone.

Z Rygi Natalia Dziurdzińska