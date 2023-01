Łotwa: Mieszkańcy miasta Jekabpils ewakuowani z powodu powodzi

Z powodu zagrożenia powodziowego, jakie wystąpiło w piątek po południu w leżącym na Łotwie Jekabpils, część mieszkańców miasta jest ewakuowana ze swoich domów - poinformowała łotewska służba ratownicza.

Części miasta objęte ewakuacją to ulica Plavinu od szkoły muzycznej Zilinskis do skrzyżowania z ulicą Celtnieku. Autobusy przewożą mieszkańców do dwóch liceów, które wybrano na miejsca schronienia - podała łotewska agencja LETA.

Tama, chroniąca Jekabpils przed powodzią, zaczęła powoli się zapadać, jednak jest naprawiana - powiedział szef władz miasta Raivis Ragainis.

O godz. 13.50 czasu miejscowego (godz. 12.50 czasu polskiego) poziom wód w Dźwinie niedaleko Jekabpils wzrósł do 8,52 m powyżej poziomu zero wodowskazu i dalej rośnie. Wyższy poziom wód został odnotowany jedynie w 1981 r., gdy osiągnął on 8,97 m powyżej poziomu zero wodowskazu - przekazało łotewskie centrum środowiska, geologii i meteorologii.

LETA informowała we wtorek, że z powodu zagrożenia powodziowego na Łotwie, ministerstwo ochrony środowiska i rozwoju regionalnego we współpracy z przedsiębiorstwem energetycznym Latvenergo organizowało w tym tygodniu spotkania, aby ustalić środki reakcji na zagrożenie. Tego dnia łotewskie centrum meteorologiczne przekazało, że poziom wód na Dźwinie, płynącej przez Jekabpils, wzrósł o ponad metr w ciągu 24 godzin. Powiadomiono również, że w Dźwinie wystąpił zator lodowy, który wciąż się powiększa, a nowe kry dalej spływają w dół rzeki i powodują wzrost poziomu wody. Eksperci ostrzegli wówczas, że część obszarów miasta zostanie zalanych.